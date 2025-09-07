Comida que conecta | Sabores arretados em terras niteroienses: conheça o 'Dos Sertões'

Os saberes e fazeres gastronômicos servem como elementos de identidade e reconhecimento cultural, contando a história de cada localidade e promovendo a valorização das tradições culinárias locais. E no Brasil isso fica ainda mais evidente diante de suas experiências gastronômicas que refletem a rica diversidade da fauna e flora nacionais.

A essência da comida regional está em usar ingredientes que são nativos ou produzidos localmente, assim como métodos de preparo que foram passados de geração em geração, criando uma identidade culinária única para cada lugar.

Sendo assim, as tradições gastronômicas alimentam e narram a história de um povo, além de que a valorização da comida regional permite a conexão com o passado e fortalece o sentimento de pertencimento, criando laços entre as pessoas e sua terra.

E para enaltecer as culinárias que são reflexo da diversidade cultural do Brasil, com influências marcantes de estados de Norte a Sul do país, O SÃO GONÇALO preparou uma série de reportagens sob o título "Comida que Conecta", que irá apresentar e contar histórias de empresas, lojas, restaurantes, distribuidoras e vendedores independentes de produtos regionais que fazem sucesso no eixo São Gonçalo x Niterói.

Leia também:

Das farinhas aos feijões: Conheça a "Tapioca do Antônio", ponto de encontro para os amantes da culinária do Norte e Nordeste em SG

Comida que conecta | Conheça a referência do sabor mineiro em terras cariocas: Conexão Minas-Rio



Nesta quarta reportagem, o cardápio apresenta uma verdadeira riqueza gastronômica através da explosão de cores, aromas e sabores que encanta paladares de todo o país através da culinária nordestina, que se estabelece, há anos, como um retrato da diversidade cultural do Brasil, moldada por séculos de influências. Suas raízes estão profundamente ligadas aos povos indígenas, africanos e colonizadores portugueses, cada um contribuindo com seus sabores únicos que se entrelaçam na rica gastronômica da região.

Dos Sertões

Comemorando um ano de existência em terras niteroienses, o restaurante Dos Sertões, localizado na Rua Mariz e Barros, número 236, esquina com a Rua Lemos Cunha, em Icaraí, se consagra como um refúgio gastronômico para os que buscam se reconectar com a cultura nordestina, sem precisar viajar.

No local, as tradições nordestinas são contadas não só pelos pratos típicos, mas também pela decoração em uma verdadeira viagem sensorial. Nas paredes e até mesmo no teto, cada quadro e peça artesanal é um tributo à cultura regional que molda o espírito do estabelecimento. No local, há também uma área para crianças, oferecendo lazer aos pequenos clientes e um momento de descanso para os pais desfrutarem com tranquilidade as delícias da culinária.

Com duas outras unidades na cidade do Rio de Janeiro (nos bairros Freguesia e Barra da Tijuca), o restaurante, fundado por quatro sócios de origem nordestina, estabeleceu sua terceira unidade na cidade de Niterói em 2024, abrindo as portas e o coração da região Nordeste aos moradores da cidade sorriso.

No local, as tradições nordestinas são contadas não só pelos pratos típicos, mas também pela decoração em uma verdadeira viagem sensorial | Foto: Enzo Britto

Paixão que se transformou em trabalho

Gerente da unidade Niterói do restaurante Dos Sertões, a paraibana Josy Duarte, de 42 anos, que vivenciou toda a trajetória do estabelecimento, desde a abertura da primeira "casa", em novembro de 2019, contou sobre as alegrias e dificuldade do trabalho com comércio e da experiência de trabalhar e se conectar diariamente com suas origens, possibilitando a revisitação de memórias afetivas inesquecíveis.

"Viemos de um outro restaurante, mas surgiu a oportunidade de mudar de nicho, o que foi ótimo porque essa é a nossa origem, tanto minha, quanto dos sócios. Em 2019 inauguramos a unidade Freguesia e no ano passado inauguramos as unidade Barra e Niterói - onde já existia essa "pegada" de comida nordestina - mas trouxemos para a cidade sorriso alguns diferenciais, que realmente trouxeram um novo olhar do público. Nossos pratos e temperos são diferentes, de muita qualidade, pratos extremamente bem servidos, atendimento acolhedor, e ainda trouxemos uma novidade que é o rodízio de comidas nordestinas, que oferece aos clientes uma ampla variedade à um preço fixo e acessível, o que acabou atraindo bastante gente", contou a gerente.

Josy Duarte acompanhou todo o crescimento das unidades do restaurante Dos Sertões | Foto: Enzo Britto

"As dificuldades existem, como em qualquer lugar, o que pode te diferenciar é a forma como você lida com as adversidades. Em março de 2020, quatro meses após inaugurarmos a primeira casa, precisamos fechar as portas por conta da pandemia. Foi um momento em que literalmente "explodimos" de felicidade ao trazer à um estabelecimento as nossas origens e logo depois recebemos um "balde de água fria". Só que, como diz o ditado, "quando é para dar certo, até quem tenta atrapalhar ajuda", e a partir deste desafio, viemos a "explodir" no delivery e nos tornamos muito conhecidos pelos clientes através dessa modalidade de serviço. E quando as coisas voltaram ao normal, já estávamos estabelecidos, os clientes já eram fieis e se tornaram grandes amigos", completou Josy.

Foco no cliente

Apaixonada pelo local que gere com tamanho zelo e atenção, Josy ressalta que todo o funcionamento do estabelecimento, seja qual for a unidade, é movido por um único objetivo: fazer dar certo. E isso é refletido através do atendimento, cuidado com o público, preocupação com cada prato servido e até mesmo o olhar para a experiência gastronômica de maneira ampla, vislumbrando também um espaço acolhedor para toda a família.

"Eu sou apaixonada pelo Dos Sertões, e a gerência das nossas três unidades é feminina, somos líderes mulheres que cuidam do espaço como se fosse nosso, porque conhecemos a história, todas nós vivenciamos todo o início, e é prazeroso demais esse contato com o cliente. Aqui em Niterói, mesmo com tão pouco tempo, já temos clientes que são mais que amigos, nos dão dicas, sugestões, feedbacks positivos, assim como nós também procuramos atender todas as suas demandas. Um exemplo é a nossa área kids para a criançada, montada especialmente para que os pequenos se divirtam enquanto os pais saboreiam as delícias da casa. Além disso, temos música ao vivo com um tradicional arrasta-pé do melhor forró de pé de serra e para finalizar, uma parte externa da casa também foi preservada para os animais de estimação, tudo pensado no nosso público", explicou a gerente da unidade Niterói.

"Se o Dos Sertões está como está hoje, chegou onde chegou, com três casas com tamanha qualidade, é devido à nossa base: o clientes. Sem eles nenhuma das nossas unidades funcionam, a gente trabalha para isso, para proporcionar a melhor experiência. Meus patrões sempre citam que é um "tripé" - atendimento, comida e ambiente - e a gente tenta trazer isso porque é assim que todos àqueles que visitam o Nordeste se sentem - acolhidos", completou Josy Duarte.

1/5 | Foto: Enzo Britto

2/5 | Foto: Enzo Britto

3/5 | Foto: Enzo Britto

4/5 | Foto: Enzo Britto

5/5 | Foto: Enzo Britto











Nordeste no centro da mesa

A comida não fica para trás quando o assunto é "conquistar a clientela". Da cozinha do restaurante saem pratos fartos preparados com ingredientes específicos da região nordeste que inclui entradas, pratos principais, sobremesas e diversas bebidas, desde a clássica picanha de carne de sol com baião de dois, bolinho de macaxeira com carne seca, peixes, petiscos, moqueca, bobó de camarão, feijão tropeiro, torresmo, entre muito outros. Todos os dias à noite, das 18h às 22hs, tem rodízio de petiscos e pratos típicos, além da opção de um menu executivo para a hora do almoço e também o delivery, que faz com que todas as delícias regionais chegando quentes e bem embaladas até o cliente.

Confira algumas das milhares de opções de pratos típicos oferecidos pelo restaurante Dos Sertões que traz um pedaço do Nordeste servido com afeto em cada prato.

- Baião de dois

- Feijão tropeiro

- Picanha

- Queijo coalho

- Carne de sol

- Torresmo de rolo

- Aipim frito

- Banana da terra

- Tapiocas

- Sorvete de tapioca com doce de leite e coco queimado

- Sorvete de queijo com goiabada reduzida no vinho

- Sorvete de açaí

1/10 | Foto: Enzo Britto

2/10 | Foto: Enzo Britto

3/10 | Foto: Enzo Britto

4/10 | Foto: Enzo Britto

5/10 | Foto: Enzo Britto

6/10 | Foto: Enzo Britto

7/10 | Foto: Enzo Britto

8/10 | Foto: Enzo Britto

9/10 | Foto: Enzo Britto

10/10 | Foto: Enzo Britto





















"Os sócios do restaurante são nordestinos, foram criados comendo essa comida e trazem essa raiz para dentro do estabelecimento. Eu sou paraibana, amo meu nordeste e tenho um orgulho muito grande de trabalhar com esse tipo de alimento, porque eles trazem as recordações da minha infância. Ao comer um prato típico, vem toda a memória afetiva até mesmo dos dizeres da região, como "mainha" e "painho". Temos clientes que até mesmo se emocionam e choram ao comer algum prato, justamente por relembrarem a infância e sentirem que estão, por exemplo, na casa da avó", contou Josy.

Para a gerente, fazer parte dessa verdadeira conexão entre pessoas através do alimento, abrindo espaço para que a cultura nordestina seja amplamente conhecida em todas as partes do Brasil, é um orgulho e uma motivação a mais para continuar lutando pelo crescimento do restaurante.

"É muito gratificante fazer parte de tudo isso, porque lembro da minha própria história, porque sou filha de agricultor. Então conectar realmente as pessoas através da comida, marcar suas vidas através dessa experiência gastronômica é um orgulho muito grande. Me sinto muito especial nesse sentido, principalmente ao receber os feedbacks dos clientes, que percebem, durante todo o tempo em que estão no restaurante, que eu e toda a minha equipe trabalhamos alinhados como uma engrenagem, que só funciona graças ao desejo de realizar um objetivo comum. Tenho certeza que continuaremos crescendo, com muito esforço e trabalho, e quem sabe um dia a gente chegue até mesmo ao próprio Nordeste, seria um sonho", completou Josy Duarte, gerente da unidade Dos Sertões Niterói.

Explorar a culinária nordestina é embarcar em uma jornada de sabores intensos, tradições e riqueza cultural. Desde suas raízes históricas, passando por ingredientes marcantes e pratos icônicos, mais do que apenas alimentar, a comida nordestina conta histórias, une pessoas e celebra a identidade de uma região inteira.



Serviço:

Restaurante Dos Sertões - Unidade Niterói

- Local: Rua Mariz e Barros, 236, Icaraí, Niterói

- Horário de funcionamento: Segunda à quinta - das 11h às 23h / Sexta e sábado - das 11h às 00h / Domingo - das 11h às 22h

- Horário do rodízio: Segunda à sexta - das 18h às 22h / Sábado, domingo e feriados - das 18h30 às 22h

- Rede social: @dossertoesrestaurante