Das farinhas aos feijões: Conheça a "Tapioca do Antônio", ponto de encontro para os amantes da culinária do Norte e Nordeste em SG

Em um país conhecido por suas belas paisagens naturais, sua rica diversidade e boa hospitalidade, a gastronomia aparece como um elemento-chave para também garantir a preservação da cultura nacional. Patrimônio imaterial do país, a culinária de cada região brasileira conquista os mais variados paladares nacionalmente e por todo o mundo.

E esta é uma das principais características da identidade cultural brasileira: a rica diversidade gastronômica, que traduz a história, as tradições, os diferentes costumes e saberes de uma comunidade ou território.

E para enaltecer as culinárias que são reflexo da diversidade cultural do Brasil, com influências marcantes de estados de Norte a Sul do país, O SÃO GONÇALO preparou uma série de reportagens sob o título "Comida que Conecta", que irá apresentar e contar histórias de empresas, lojas, restaurantes, distribuidoras e vendedores independentes de produtos regionais que fazem sucesso no eixo São Gonçalo x Niterói.

Nesta terceira reportagem, o cardápio passeia por duas das culinárias mais amadas do país: a do Norte e Nordeste. Através da riqueza cultural e histórica dessas regiões, além de ser um atrativo turístico e econômico, a culinária apresenta a riqueza de histórias, tradições e memórias afetivas através de pratos que atravessam gerações e mantêm viva a cultura dos povos originários.

O Norte possui uma culinária composta por pratos repletos de plantas, ervas e especiarias. As frutas e doces também possuem protagonismo e participação de destaque na alimentação nortista, assim como a farinha, com inúmeras versões com sabores e texturas bem diferentes.

E embora todos os estados nortistas utilizem ingredientes típicos da Floresta Amazônica em seus pratos e tenham origem na cultura indígena, cada estado recebeu uma influência cultural distinta. Mas, entre todos eles, a mandioca segue sendo unânime diante de sua versatilidade. Dela tudo se aproveita e transforma-se em outros alimentos, como: polvilhos, farinha d'água, maniva, tucupi, farinha de tapioca, beijus, sagu, tacacá, bobó, entre outros.

Já no Nordeste, a variedade da culinária vem tanto da história quanto da geografia da região. A soma conta com heranças indígenas, africanas e europeias em áreas de litoral, sertão e agreste. Arroz doce, cuscuz, munguzá, canjica, tapioca, beiju, feijão de corda, acarajé, vatapá, paçoca, cuxá, galinha à cabidela, caruru, queijo coalho, rapadura, sarapatel, bolo de rolo... e tudo isso ainda é pouco. São muitos os pratos tipicamente nordestinos.

Oxente! E quem disse que precisa viajar para provar essas delícias?

Barraca "Tapioca do Antônio"

Referência no setor de comércio de vendas de produtos do Norte e Nordeste há mais de 40 anos, o paraibano [e gonçalense de coração] Antônio Lima da Silva, 65 anos, se destaca entre os tantos comerciantes localizados na feira de Alcântara, em São Gonçalo, devido à alta procura e fidelidade dos clientes que se tornaram grandes amigos e à qualidade dos produtos oferecidos.

Trabalhando diariamente há 18 anos na feira gonçalense junto aos filhos, nora e neta - perpetuando assim a tradição familiar - Antônio, que dá nome à Barraca de Tapioca do Antônio, na qual cuida com tanto zelo, segue à frente do empreendimento com o intuito de perpetuar a culinária típica das regiões do Norte em terras gonçalenses.

O comércio de Antônio é gerido por ele e por seus filhos | Foto: Layla Mussi

"Colocamos essa barraca aqui há 18 anos, mas já trabalho com a venda deste tipo de produto há mais de 40 anos. E acabamos ficando muito conhecidos, porque é uma barraca tradicional, de venda de produtos do Norte e Nordeste, além da tapioca, que é o nosso carro-chefe, na qual vendemos não só a goma para que o cliente possa fazer em casa, mas também a preparamos na hora, com diversas opções de recheio, para que possam desfrutar a qualidade deste produto", explicou Antônio Lima.

"Na minha família nós sempre trabalhamos como feirantes. Então desde que cheguei no Rio comecei a também trabalhar com esses produtos e sempre foi um sucesso. Com certeza o nosso amor pela comida regional do Norte e Nordeste, de onde temos raízes, foi uma motivação a mais para que pudéssemos trabalhar com a venda desses alimentos típicos. Temos um excelente, extenso e variado cardápio, que vai das farinhas à carne de sol, aos feijões, queijo coalho e muito mais", completou o comerciante.

A Barraca de Tapioca do Antônio oferece uma infinidade de opções para aqueles que amam uma comida típica do Norte e Nordeste - culinária essa que possui grande importância cultural, social e econômica, sendo um reflexo da rica história e diversidade da região - proporcionando assim um local onde os consumidores podem encontrar, de maneira prática e a preços acessíveis, alimentos de qualidade sem precisar nem mesmo sair do bairro, ou da cidade.

"Cheguei a participar uma época das feiras de tradição nordestinas, e foi a partir do desejo de ter esses alimentos aqui no estado do Rio, especificamente na cidade de São Gonçalo, que começamos a trazê-los e vendê-los. Além disso, São Gonçalo hoje tem uma grande massa de pessoas naturais de outros estados, uma diversidade regional muito grande em um mesmo lugar, e essas pessoas sentem falta desses produtos, que relembram suas terras, suas origens, então nos procuram e nos priorizam, nos têm como referência no setor", afirmou o comerciante natural da Paraíba.

Confira algumas das milhares de opções oferecidas pela Barra de Tapioca do Antônio que garante oferecer "um pouquinho do Norte e Nordeste para São Gonçalo":

- Biscoitos típicos

- Castanha de caju e do Pará

- Feijões como feijão de corda e feijão fradinho

- Farinhas de todo tipo, como a "farinha de biscoito do Pará"

- Queijos como coalho, meia cura e de manteiga - de origem da Paraíba

- Guaraná Jesus

- Carne de sol e carne seca

- Goma de tapioca

Ao lado da barraca de Sr. Antônio, sua nora, Adriana Cruz Ferreira, 55 anos, complementa as vendas de produtos típicos ao oferecer aos clientes uma grande variedade de temperos também muito utilizados nas regiões do Norte do Brasil.

"Alguns desses temperos são muito consumidos no Norte e no Nordeste, porque são utilizados justamente no preparo das comidas típicas de lá. Aqui, o que sai mais é chimichurri, coentro, páprica, cominho e o colorau puro, que vem do Nordeste. Além de pimentas e banha de porco, que também são muito procurados", afirmou a comerciante.

Nora de Antônio, Adriana também é comerciante e vende temperos | Foto: Layla Mussi

Paixão pelo Norte e Nordeste

Não há como negar que experimentar as comidas típicas das regiões brasileiras [em destaque para a do Norte e Nordeste] é uma das melhores formas de conhecer melhor a cultura local mesmo sem sair de casa, e isso o experiente comerciante faz questão de proporcionar à clientela fiel que conseguiu conquistar ao longo dos anos.

"O trabalho no comércio é muito bom, graças a Deus não tenho do que reclamar. Os fregueses nos procuram com bastante frequência e até mesmo quando não temos o produto aqui, por estar em falta pela alta demanda, encomendamos e trazemos para eles. E isso me faz muito feliz, poder proporcionar alimentos tão maravilhosos de origem de regiões que eu amo, e de altíssima qualidade, tendo ainda esse reconhecimento, esse apreço por parte dos clientes, acredito que esse seja o nosso diferencial. É muito bom fazer parte, ser ponte para essa conexão entre diferentes regiões, entre diferentes sabores, que são tão especiais", disse Antônio Lima, proprietário da barraca de produtos nortistas e nordestinos.





A fidelidade dos clientes pôde ser comprovada num dia comum de trabalho. Comprador fiel da Barraca do Antônio, o casal de gonçalenses Osvair Miguel Soares e Maria do Carmo garante que "não troca o comércio por nada".

"Sou cliente do Antônio há 20 anos. Na primeira vez que vim aqui, comprei queijo e gostei muito do produto e do pessoal que nos atende. A partir desse dia, nunca mais deixei de vir. Sempre encontro produtos de primeira, de altíssima qualidade, e acabei virando um cliente fiel mesmo, todo mês venho comprar", garantiu Sr. Osvair.

O casal Osvair Miguel Soares e Maria do Carmo garante que "não troca o comércio por nada" | Foto: Layla Mussi

Com mais de 40 anos de serviço no comércio, uma coisa é certa, Antônio Lima, junto à sua barraca, contribuem significativamente para a valorização da gastronomia regional, de modo que, de maneira orgânica, fomentam a cultura, incentivam produtores das regiões de onde vem os alimentos e exploram os sabores autênticos de cada região.

Agora você já sabe: se bater saudade do Norte ou do Nordeste, passa na feira de Alcântara e visita o Sr. Antônio.

Serviço:

- Local e horário: Rua da Feira - De segunda à sábado, das 9h às 19h (Rua do Correio, em frente à Kik calçados) e aos domingos, das 6h às 12h30 (Rua em frente ao Shopping Rosa)

- Redes sociais: Instagram - @tapiocadoantonio