Comida que conecta | Conheça a referência do sabor mineiro em terras cariocas: Conexão Minas-Rio

Fundamental para a preservação da identidade cultural e histórica de uma determinada região, além de ser um importante atrativo turístico e econômico, a culinária regional reflete a influência de diversos povos e oferece uma experiência gastronômica única, com pratos que despertam as mais diferentes sensações.

Comidas regionais também podem ser um elo com o passado, transmitindo a história e as tradições de um povo através dos sabores e ingredientes.

No estado do Rio de Janeiro, berço das mais diversas influências culturais, pratos que refletem essa grande "mistura brasileira" contribuem ainda mais para a formação da história local.

E para enaltecer as culinárias que são reflexo da diversidade cultural do Brasil, com influências marcantes de estados de Norte a Sul do país, O SÃO GONÇALO preparou uma série de reportagens sob o título "Comida que Conecta", que irá apresentar e contar histórias de empresas, lojas, distribuidoras e vendedores independentes de produtos regionais que fazem sucesso no eixo São Gonçalo x Niterói.

Nesta primeira reportagem, o cardápio oferece o aroma das fazendas, o aconchego da comida caseira e uma experiência gastronômica que envolve não apenas o paladar, mas também o olfato, a visão e até mesmo a memória afetiva através da culinária mineira.

Das serras, passando pelos belos horizontes e todas as manifestações culturais locais, Minas Gerais é movida por tradições em sua história. Seja nos temperos, na forma de preparo ou a maneira como o prato é servido, tudo é tradição. E tradição boa é tradição mantida e repassada para além das fronteiras territoriais, chegando à mesa das famílias de todo o país.

Conexão Minas Rio

Referência no setor há mais de dez anos com a oferta de produtos de excelência, a distribuidora de gêneros alimentícios Conexão Minas Rio conecta, literalmente, pessoas de diferentes estados através do alimento, proporcionando aos amantes da culinária mineira a experiência de ter, em terras cariocas, um pedacinho de Minas.

Localizada no bairro São Miguel, a empresa/centro de distribuição gonçalense, fundada e gerida pelo casal de empresários e sócios Bruna Ferreira e Luís Felipe Silveira, ambos de 29 anos, atua em diversos municípios no estado do Rio, como São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu, Teresópolis, Angra dos Reis e Região dos Lagos, além de realizar entregas de seus produtos não perecíveis para todo o Brasil através dos correios.

Como tudo começou

Há 11 anos a frente da paixão que virou negócio, Luís Felipe conta que a qualidade dos produtos foi uma motivação a mais para que a ideia de ingressar e atuar no comércio se transformasse em realidade.

"Tudo começou em 2014, quando meu sogro experimentou esse pão de queijo da Joia de Minas. Ele gostou tanto que trouxe para a gente experimentar, e foi "amor a primeira mordida". Eu e a Bruna nos apaixonamos pelo produto, principalmente pelo pão de queijo recheado, vimos uma oportunidade de adquirir essa representação. E foi a primeira empresa na qual fizemos uma parceria e colocamos no nosso portfólio", contou o empresário, que afirma que o pão de queijo recheado é o carro-chefe da Conexão Minas Rio, agradando aos mais diferentes paladares.

"Desde o início a nossa ideia era realmente trazer esse pedacinho de Minas para o Rio de Janeiro, fazer essa ponte entre os dois estados, essa ligação entre os produtos regionais. Então a nossa logo, que é formada por uma ponte e um triângulo mineiro, simboliza justamente essa conexão entre os estados", completou.

1/2 Casal de empresários Bruna e Luís Felipe | Foto: Layla Mussi

2/2 A logo da empresa é formada por uma ponte e um triângulo mineiro, simbolizando justamente essa conexão entre Rio e Minas Gerais | Foto: Layla Mussi





De Minas para o Rio

Com o passar do tempo, outros produtos foram sendo incorporados ao cardápio da distribuidora, principalmente os originários da região de Minas Gerais, graças, principalmente, a alta demanda e procura dos clientes, que sempre descreveram a sensação de "provar" tais produtos como "estar em Minas".

Hoje a Conexão Minas Rio demonstra sua versatilidade através das inúmeras opções de gêneros alimentícios vendidos tanto para revendedores em cafeterias, empórios, lanchonetes, padarias e mercados, através do B2B [transações entre empresas], quanto para pessoa física, através do B2C [transações entre empresa e o consumidor final].

Alguns exemplos:

- Pão de queijo recheado tradicional nos sabores: requeijão cremoso [ o carro-chefe], calabresa, cheddar, frango, pizza, doce de leite e goiabada [todos feitos com uma massa que leva os queijos canastra e parmesão] e pão de queijo multigrãos;

- Doce de leite: em cubos nas opções tradicional, c/ chocolate e c/ amendoim; em potes nas opções c/ chocolate, c/ coco, pastoso e pastoso zero açúcar;

- Queijos: calabau com cachaça; minas meia cura e minas padrão; requeijão em barra e requeijão cremoso, além de manteigas;

- Salames recheados com pimenta biquinho e azeitona e lombos canadenses nos sabores picante e provolone;

- Provolone desidratado: bola; alho, lemon pepper e tradicional;

- Café Joia de Minas: café especial, com grãos selecionados e torra média.





"Trabalhar com comércio no Brasil é um desafio muito grande, mas é uma coisa que a gente ama fazer, e quando a gente trabalha com produtos de qualidade é sempre mais fácil e nos traz um diferencial. As pessoas gostam dos nossos produtos e o "boca a boca" ajuda muito. Os nossos representantes acabam virando representantes fieis, que realmente divulgam a nossa marca. E além disso, nós também temos um atendimento extremamente humanizado e personalizado com todos eles, prezamos muito por isso, então disponibilizamos sempre vendedores que estão prontos para atender a cada revendedor, saindo daquele padrão de respostas automáticas que muito se vê por aí", contou Luís Felipe.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 Câmara frigorífica onde ficam armazenados os produtos | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi







Adaptação aos novos cenários

Na Conexão Minas Rio, cada produto é um convite para viajar sem sair da cidade, visto que, mais do que matar a fome e vender alimentos típicos de Minas Gerais, o objetivo principal gira em torno do desejo de proporcionar ao cliente [seja ele quem for] uma experiência de afeto e tradição, já que em Minas, comer é celebrar a vida.

A empresa hoje atua em dois formatos de negócio, abrangendo assim os espaços de atuação da marca e conquistando um público mais amplo e relacionamentos de longo prazo.

"Hoje nós atendemos tanto empresas como pessoas físicas, que chamamos de consumidor final. Temos um site para atendimento desse consumidor final, onde também entregamos os produtos à domicílio e temos vendedores preparados para atender aos revendedores, então hoje atendemos tanto no B2B [modelo de negócio em que empresas vendem produtos ou serviços para outras empresas], como no B2C [modelo de negócio em que uma empresa vende seus produtos ou serviços diretamente ao consumidor final, ou seja, a pessoa física]", explicou o casal de empresários, que, mesmo diante das adversidades, sempre procurou se manter de pé e solucionar cada problema com uma boa dose de criatividade e paixão pelo trabalho.

"Durante a pandemia começamos a investir mais nessa parte de divulgação, de marketing, e para nós, esse período foi uma "virada de chave" para investir e crescer no digital", explicou o empresário.



Também atuantes nas redes sociais da distribuidora, Bruna e Luís Felipe, assim como muitos empresários, precisaram se reinventar para tornar a marca mais presente no nicho tecnológico, fazendo, dessa maneira, com que o marketing fosse explorado de forma eficaz, trazendo uma aproximação entre a empresa e o público, que agora pode ver, por exemplo, através dos vídeos publicados nas redes sociais da Conexão Minas Rio, o próprio empresário apresentando os produtos de forma descontraída e se mantendo, assim, cada vez mais próximo dos consumidores.

"Foi uma época em que tudo parou, e os nossos maiores clientes fecharam, então tivemos que nos adaptar de alguma forma, e o digital foi um meio que achamos para isso", completou Luís Felipe.

Conexão entre pessoas por meio do alimento

Ainda que as redes sociais sejam um poderoso recurso dos tempos modernos, há algo que ainda supera qualquer divulgação: a qualidade do produto. E nesse ponto a Conexão Minas Rio também se garante.



"A gente sempre procura oferecer o melhor aos nossos clientes, foi assim desde o nosso início até o dias de hoje, e continuará sendo enquanto tivermos essa empresa. Temos vindo nesse passo constante de crescimento, sempre buscando evoluir. Começamos com uma estrutura muito menor, vendendo apenas para pessoa física, e vimos a oportunidade da pessoa jurídica, e desde então a gente vem trabalhando em diversas cafeterias, lanchonetes, padarias, o que é muito gratificante profissionalmente falando. Nossa parceria também tem sido muito boa com os nossos clientes e a gente projeta um bom crescimento para o futuro, é o que almejamos", garantiu o casal de empresários.





Ao salientar o alimento de qualidade como o foco de atenção e centro de todo e qualquer desenvolvimento da empresa, a Conexão Minas Rio se diferencia, diante de um mercado competitivo, a partir da fidelização dos seus clientes, destacando-se através de uma identidade permeada de significados.

"É um prazer poder proporcionar às pessoas essa verdadeira conexão, através dos alimentos, entre dois estados. Temos um feedback muito bacana dos nossos clientes, muitos deles mineiros que moram a bastante tempo aqui no Rio, que dizem: "procurava um pão de queijo com as características da gastronomia mineira e finalmente encontrei no produto de vocês, que me que faz relembrar a minha infância". E a gente sabe que existe uma variação muito grande destes produtos no mercado, então poder trazer essa felicidade para o consumidor, de um sabor que traz esse afeto é muito satisfatório", afirmou o empresário Luís Felipe.

Seja ela mineira, ou de qualquer parte do Brasil, uma coisa é certa: a comida impacta relações e constrói pontes entre regiões, gerações e histórias, transformando sabores em laços culturais.

A empresa hoje atua em dois formatos de negócio, no B2B e B2C | Foto: Layla Mussi

Serviço:

Conexão Minas Rio - Distribuidora de produtos alimentícios

- Horário de atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

- Canais de venda: Site ou pelos números: (21) 98580-5317 e 21) 3858-2405

- Redes sociais: Instagram / Facebook e TikTok