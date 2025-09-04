Amanda Amado, ex-The Voice, se apresenta e agita os estúdios da Rádio Mania

Os estúdios da Rádio Mania, no Centro de Niterói, se transformaram em palco para uma apresentação cheia de sentimento nesta quinta-feira (4). Quem comandou o som foi Amanda Amado, cantora de voz marcante que busca protagonismo no cenário musical do Rio de Janeiro e do Brasil.

Natural de Macaé, mas com o coração cada vez mais conectado à Região Metropolitana do Rio, Amanda encantou não só pela música, mas também pela maneira sincera como compartilhou suas vivências e sonhos. Durante a entrevista, falou sobre o início da relação com a música — algo que já se manifestava desde cedo, mas que só com o tempo ela passou a compreender de verdade.

“No início eu não via como referência, nem como nada do tipo. Hoje entendo que tudo o que passei, todas as pessoas que vinham falar comigo, já mais experientes, foram lições que me ajudaram a me construir como sou agora”, contou.

Entre as inspirações que moldaram seu estilo, Amanda cita ícones da música brasileira como Djavan, Jorge Aragão e Beth Carvalho, além de nomes internacionais como Bonnie Raitt. Mas é uma figura íntima que ocupa o lugar mais especial em sua memória afetiva e musical.

“A minha maior inspiração foi a minha avó. Ela não era musicista, mas foi quem me abriu os caminhos para ouvir essas pessoas. Ela também é referência pessoal, de postura e de como lidar com a carreira”, revelou, com carinho.

Apesar de já ter passado pela segunda temporada do The Voice Brasil, Amanda afirma estar em um novo momento, mais maduro e focado. O próximo passo é lançar um projeto autoral com músicas inéditas, e fazer com que o público a reconheça pelas próprias canções.

“Sou uma artista que ainda não tem nenhuma música conhecida. O próximo passo é apresentar minhas canções para que as pessoas passem a me identificar. Espero que no ano que vem já me reconheçam através dessas músicas”, afirmou com entusiasmo.

Ao final da apresentação, Amanda fez questão de agradecer o carinho do público da Rádio Mania e expressar sua conexão com Niterói e região. “Mesmo sendo de Macaé, eu me sinto abraçada aqui. A energia dessa cidade e das pessoas me fortalece como artista”, concluiu.