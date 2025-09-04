Québec abre inscrições para brasileiros do Rio de Janeiro em busca de trabalho e estudo no Canadá

Brasileiros do Rio de Janeiro têm até 22 de setembro para se inscrever no maior processo seletivo voltado a profissionais e estudantes interessados em uma experiência internacional de trabalho e formação no Québec, no Canadá. A iniciativa, organizada pela Québec International e pela Drummond Économique, acontece nos dias 18 e 19 de outubro, com entrevistas e promoções presenciais no Brasil. Neste ano, seis empresas quebequenses oferecerão mais de 100 vagas em setores em alta, como manufatura (caldeireiros, soldadores, técnicos eletromecânicos), além da aeronáutica, com destaque para funções técnicas e de engenharia, incluindo especialistas em aviões, elétrica e compatibilidade eletromagnética (EMC).

O programa também possibilitará aos estudantes brasileiros interessados, vagas de duas instituições educacionais canadenses para cursos técnicos nas áreas de indústria, saúde, educação e recursos naturais, além de graduações, mestrados e doutorados em engenharia (civil, hidráulica, elétrica, mecânica e mais), ciências e tecnologia.

“O Québec é reconhecido pela inovação e pela qualidade de vida, mas também pela forte presença de talentos internacionais. Para profissionais e estudantes do Rio de Janeiro, esta é uma oportunidade concreta de transformar a carreira e viver em um ambiente ainda mais seguro, dinâmico e acolhedor”, afirma Elisa Suhett Rinco, diretora de International Mobility para a Québec International.

Como participar

Para participar da seleção como trabalhador é preciso criar um perfil na opção “Mon Compte Québec en tête” e candidatar-se às vagas de interesse pelo link. Caso seja estudante, as inscrições podem ser feitas no link.

Nas duas opções, o perfil deve ser preenchido em francês, pois este é o idioma oficial do Québec. Os candidatos selecionados receberão as convocações por e-mail no dia 30 de setembro. A etapa final incluirá uma entrevista presencial com os recrutadores, em São Paulo, entre os dias 18 e 19 de outubro.

É importante que os interessados se atentem às exigências, entre elas a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão. Desde 2011, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas do Québec.

Leia também!

▸ Jovem é encontrada morta dentro de geladeira; namorado é principal suspeito



▸ STJ mantém Robinho preso no Brasil por estupro na Itália

SERVIÇO

O quê: Feira de empregos e oportunidades de estudo.

Inscrições online até 22 de setembro

Entrevistas presenciais em São Paulo, SP os dias 18 e 19 de outubro.

Público : pessoas interessadas em iniciar ou dar continuidade em seus estudos universitários e/ou técnicos

Mais informações: Link

Público: trabalhadores experientes nos setores de manufatura e aeronáutica

Mais informações: Link

Sobre Québec Internacional

Québec Internacional contribui para o desenvolvimento econômico da região metropolitana de Quebec e para sua projeção internacional. Como uma agência de desenvolvimento econômico regional, Québec International promove o crescimento das empresas, apoia os setores estratégicos e atrai talentos e investimentos para a região. Para mais informações, acesse quebecinternational.ca

Sobre Quebec na cabeça

Marca registrada de Québec Internacional, Quebec na cabeça é um portal de informações destinado a pessoas com projetos de estabelecimento na cidade de Quebec e região, bem como a estrangeiros que se estabeleceram aqui. Ele visa orientá-los e fornecer informações durante suas etapas de instalação e integração socioprofissional.

Sobre Drummond économique

A Drummond économique apoia iniciativas econômicas, industriais, comerciais e turísticas no Drummond RCM. Ele fornece os recursos necessários para a inicialização, aquisição ou expansão do seu negócio. Sua equipe é composta por profissionais dedicados ao desenvolvimento econômico da RCM de Drummond e está sempre em busca de oportunidades inovadoras.

Sobre Choisir le cœur du Québec

Marca registrada da Drummond économique Choisir le cœur du Québec é um serviço gratuito de apoio para quem deseja realizar um projeto de estudos nas regiões do Centre-du-Québec e da Mauricie. Sua missão é promover internacionalmente as instituições dessas regiões e oferecer suporte completo aos futuros estudantes internacionais em todas as etapas de sua instalação.