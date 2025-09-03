Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Baile funk agita feriado no Caminho Niemeyer, em Niterói

DJs prometem embalar o público com os antigos clássicos

03 de setembro de 2025
No feriado de 7 de Setembro, o Caminho Niemeyer, em Niterói, será palco para uma celebração da história do funk carioca com o Baile Funk das Antigas, evento que promete resgatar a essência dos bailes clássicos que marcaram gerações. A programação acontece das 15h às 22h, com entrada gratuita e aberto ao público. 

A atração principal do evento é o grupo Parada Funk, que se apresenta ao lado das tradicionais equipes de som Pipos e A Coisona, ícones dos bailes de comunidade. A line-up também inclui nomes consagrados do gênero como os DJs Grandmaster Raphael, DJ Tubarão e o MC Amaro, que prometem reviver seus grandes sucessos. 

A iniciativa faz parte da programação cultural promovida pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), que destaca a importância do funk como expressão artística e cultural da periferia.

A FAN deve divulgar mais detalhes sobre a programação completa nos próximos dias. 

