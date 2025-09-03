Baile funk agita feriado no Caminho Niemeyer, em Niterói

No feriado de 7 de Setembro, o Caminho Niemeyer, em Niterói, será palco para uma celebração da história do funk carioca com o Baile Funk das Antigas, evento que promete resgatar a essência dos bailes clássicos que marcaram gerações. A programação acontece das 15h às 22h, com entrada gratuita e aberto ao público.

A atração principal do evento é o grupo Parada Funk, que se apresenta ao lado das tradicionais equipes de som Pipos e A Coisona, ícones dos bailes de comunidade. A line-up também inclui nomes consagrados do gênero como os DJs Grandmaster Raphael, DJ Tubarão e o MC Amaro, que prometem reviver seus grandes sucessos.

A iniciativa faz parte da programação cultural promovida pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), que destaca a importância do funk como expressão artística e cultural da periferia.

A FAN deve divulgar mais detalhes sobre a programação completa nos próximos dias.