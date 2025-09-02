Contagem regressiva: Flim completa 10 anos com programação histórica; saiba mais

A Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) chega à sua 10ª edição com a promessa de uma programação histórica. De 5 a 14 de setembro, a orla do Parque Nanci será transformada em um imenso palco de cultura, histórias e emoções, com entrada gratuita. A expectativa dos organizadores é superar o público do ano passado, que teve aumento de 35% de público em relação a 2023. Com 10 dias de programação e 400 mil livros vendidos, o evento gerou cerca de 1 mil empregos diretos.

Esta edição vai homenagear a escritora Conceição Evaristo, moradora da cidade e referência da literatura brasileira contemporânea.

“Sou a escritora convidada e homenageada. Toda a minha obra estará disponível no evento, e estarei presente para conversar com leitores e dar autógrafos. Além disso, vai ser uma oportunidade para estar com vários escritores e escritoras do país”, destacou Conceição.

Leia também:

Projeto Lidera Mulher abre inscrições para a 16ª turma em São Gonçalo

Famílias de baixa renda recebem energia de graça com nova regra da Tarifa Social; Entenda!

Vencedora do Prêmio Jabuti e de outros reconhecimentos importantes, a autora participará do encerramento da feira, quando receberá uma placa comemorativa. A expectativa é de que esteja presente também em outros momentos da programação.

Para marcar os 10 anos, a Flim contará com a maior estrutura já montada em sua história: cinco grandes tendas temáticas, com espaço jovem, área infantil, Tenda Papo Flim (dedicada aos debates centrais), área de lançamentos e autógrafos, além de um palco para shows musicais. Serão mais de 32 encontros entre escritores e pensadores ao longo de dez dias de evento.

A feira vai reunir mais de 100 autores locais e dezenas de escritores nacionais e internacionais. Estudantes da rede municipal de ensino terão participação ativa, com oportunidade de dialogar com nomes consagrados da literatura. Professores, alunos e bolsistas do Passaporte Universitário receberão vouchers em formato de cartão para aquisição de livros, incentivando ainda mais a formação de leitores.

Nomes de peso confirmados

Entre os convidados já confirmados estão o rapper MV Bill, a empresária e escritora Nath Finanças, a escritora Thalita Rebouças, a atriz e escritora Maria Ribeiro, a jornalista Flávia Oliveira, o escritor Luiz Antonio Simas, o professor Clóvis de Barros Filho, o escritor Xico Sá, a jornalista e escritora Aline Midlej, o ator Helio de La Peña, o escritor e roteirista Estevão Ribeiro, a atriz Regiane Alves, o historiador e escritor Thiago Gomide, a escritora cubana Teresa Cárdenas, o jornalista Octavio Guedes, o escritor Igor Pires e o músico, ator e jornalista Leo Jaime. Também fazem parte da programação o ator Thiago Martins e a cantora Mari Fernandez. A professora Denize Cardim, a convite da Secretaria de Educação, será a embaixadora desta edição.

Uma década de histórias

Criada em 2015 pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, a Flim se consolidou como uma das maiores festas literárias do Brasil, com atividades que unem literatura, educação e cultura, sempre valorizando a produção local e incentivando a leitura.

Serviço

Evento: 10ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM)

Data: 5 a 14 de setembro de 2025

Local: Orla do Parque Nanci – Maricá/RJ

Entrada: Gratuita