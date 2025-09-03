São Gonçalo recebe mais uma edição da Feira Nacional do Podrão ainda este mês; Confira

A 29ª edição da Feira Nacional do Podrão acontece entre os dias 12 e 14 de setembro - Foto: Divulgação

A cidade de São Gonçalo recebe, neste mês de setembro, a 29ª edição da Feira Nacional do Podrão, entre os dias 12 e 14, no estacionamento do São Gonçalo Shopping.

O evento traz 30 expositores especializados no lanche de rua informal, distribuídos em 6.000 metros quadrados, com espaço exclusivo para as crianças, com monitores e brinquedos infláveis.

A Batata Frita de Marechal Hermes, Patrimônio Cultural Material da Cidade do Rio de Janeiro e petisco símbolo do subúrbio Carioca é presença confirmada no evento, além dos "lanchões" clássicos e dos maiores sucessos da última edição: "Hambúrguer de Três Quilos", "Coxinha de Dois Quilos”, “Churrasco”, “Acarajé de Dois Quilos”,” Cachorro-Quente de 120 centímetros”, “Torre de Churros”, “Sorvete na Chapa”, “Açaí no Liquidificador”, entre outros. A Feira também inova com o “Self Service de Hambúrguer”, uma proposta ousada para quem tiver disposição e quiser se esbaldar nas delícias da gastronomia popular.

O evento traz 30 expositores especializados no lanche de rua informal | Foto: Divulgação

“Estamos de volta a São Gonçalo com lanches ousados em três dias de muita diversão para todas as idades”, afirmou Suzanne Malta, idealizadora/promotora do projeto.

“Receber a 3ª Feira do Podrão é uma grande satisfação para o São Gonçalo Shopping. Trata-se de um evento consagrado no cenário gastronômico do Rio, que movimenta o público e valoriza a cultura popular. É uma oportunidade de reunir famílias e amigos em torno da boa comida e de momentos de lazer,” disse Fernanda Benayon, Coordenadora de Marketing do shopping.

Na programação musical, o evento traz o melhor dos anos 90 e 2000, com DJ animando a pista, além de rodas de samba e pagode, com grupo “Dez Mais” e grupo “Início”, tocando clássicos do Exaltasamba, Raça Negra, Sorriso Maroto, Pixote, Belo, Art Popular, Katinguelê, Só Pra Contrariar, Revelação, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, entre outros.

Serviço:

29ª Edição da Feira Nacional do Podrão

Local: São Gonçalo Shopping (Rod. Niterói - Manilha, 100 - Boa Vista - São Gonçalo)

Data: 12, 13 e 14 de setembro

Horários: Sexta – das 17h às 22h / Sábado e domingo – das 14h às 22h

Entrada gratuita

Siga as redes: @feiradopodrao / @saogoncaloshoppingoficial