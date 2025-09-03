Flim 2025 traz mais de 100 autores e shows de grandes artistas em sua 10ª edição

O evento contará com mais de 100 autores locais e dezenas de escritores nacionais e internacionais em mesas de debates - Foto: Layla Mussi

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, realiza de 5 a 14 de setembro a 10ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), consolidada como uma das maiores celebrações literárias do país. Além da escritora e moradora do município Conceição Evaristo, principal homenageada, o evento contará com mais de 100 autores locais e dezenas de escritores nacionais e internacionais em mesas de debates, lançamentos e encontros com o público.

Entre os confirmados estão Jessé Souza, autor de “A elite do atraso” e “O pobre de direita”, que dividirá a mesa de abertura com o jornalista Ruy Castro. O sábado (6) traz o filósofo Renato Noguera ao lado da escritora Kiusam de Oliveira para discutir as “AfroTopias”.

O domingo (7/) terá os jornalistas Aline Midlej e Octavio Guedes no papo “Fatos e leituras”, além da mesa “Escrivivências da Quebrada”, mediada por Manoel Soares, com MV Bill, Rodrigo Santos, Jessé Andarilho e Wesley Barbosa, que representam a potência da literatura produzida nas periferias.

A programação acontece na orla do Parque Nanci, com entrada gratuita. Para comemorar os 10 anos, o evento terá a maior estrutura já realizada, com cinco tendas principais – incluindo espaço jovem, área infantil, tenda Papo FLIM e arena de autógrafos – além de um palco para shows musicais que encerram a festa de sexta a domingo.

Entre as atrações musicais, na sexta-feira (12), o palco principal recebe Thiago Martins, cantor e ator carioca que transita entre o samba, o pagode e a MPB, com um repertório envolvente que mistura sucessos próprios e clássicos do gênero. Já no domingo (14), no encerramento da festa, será a vez da cantora cearense Mari Fernandez, um dos principais nomes do piseiro e do forró eletrônico no Brasil.

Alunos da rede municipal, bolsistas do Passaporte Universitário, professores e profissionais da educação terão acesso a vouchers para aquisição de livros, agora em formato de cartão. Diversas editoras e coletivos literários estarão presentes, ampliando a oferta de obras para todos os públicos.

Realizada desde 2013, a FLIM integra literatura, cultura e educação. O evento coloca a cidade de Maricá como referência nacional no incentivo à leitura e à valorização da produção artística.