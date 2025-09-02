Projeto Lidera Mulher abre inscrições para a 16ª turma em São Gonçalo

As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de setembro - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Estão abertas as inscrições para a 16ª turma do Projeto Lidera Mulher em São Gonçalo. A capacitação é uma iniciativa da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae, com o intuito de qualificar mulheres no ramo do empreendedorismo.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de setembro, pelo e-mail inscricaolideramulher@gmail.com ou pelos equipamentos do Lidera Mulher, no Partage Shopping, e na Feira da Mulher Empreendedora, na Praça Dr. Luiz Palmier.

As aulas são ministradas às quintas, das 13h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping, no Centro. A próxima turma começa no dia 25 de setembro. As aulas da capacitação trabalham temas como formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais.