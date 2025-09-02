Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4476 | Euro R$ 6,3731
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Projeto Lidera Mulher abre inscrições para a 16ª turma em São Gonçalo

Capacitação em empreendedorismo começa no dia 25 de setembro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de setembro de 2025 - 08:51
As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de setembro
As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de setembro -

Estão abertas as inscrições para a 16ª turma do Projeto Lidera Mulher em São Gonçalo. A capacitação é uma iniciativa da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae, com o intuito de qualificar mulheres no ramo do empreendedorismo.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de setembro, pelo e-mail inscricaolideramulher@gmail.com ou pelos equipamentos do Lidera Mulher, no Partage Shopping, e na Feira da Mulher Empreendedora, na Praça Dr. Luiz Palmier.

Leia também: 

Gás gratuito: programa para baixa renda será lançado semana que vem

Faetec e Cisco oferecem curso on-line e gratuito na área de segurança digital

As aulas são ministradas às quintas, das 13h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping, no Centro. A próxima turma começa no dia 25 de setembro. As aulas da capacitação trabalham temas como formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais.

Tags:

inscrições abertas projeto lidera mulher São Gonçalo

Matérias Relacionadas