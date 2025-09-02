Começa hoje a 3ª Feira do Livro da UFF

Evento promete agitar Niterói com literatura, cultura e descontos - Foto: Divulgação

Evento promete agitar Niterói com literatura, cultura e descontos - Foto: Divulgação

02 de setembro de 2025 - 08:36

De 2 a 5 de setembro, o Campus do Gragoatá (UFF/Niterói) recebe a 3ª Feira do Livro da UFF (Fluff), que este ano comemora os 40 anos da Editora da UFF (Eduff). Com entrada gratuita, a feira reúne editoras de várias áreas do conhecimento e oferece descontos de até 50% em livros, além de uma programação recheada de lançamentos, debates, oficinas e atrações culturais.

Um dos pontos altos será a homenagem ao jornalista Luiz Antonio Mello, no dia 3 de setembro, às 18h, no Centro de Artes UFF, com o lançamento do livro “A Nova Onda Maldita + Aumenta que é Rock n’ Roll”, publicado pela Eduff. Na sequência, o Teatro da UFF recebe o show “A Nova Onda Maldita: O Show”, com artistas da cidade celebrando a história da Rádio Fluminense FM.

A programação conta ainda com lançamentos de obras premiadas, como “Nutrição inclusiva”, vencedor do Jabuti Acadêmico 2025, da professora da UFF Ursula Bagni, e debates com autoras como Anna Faedrich e Eurídice Figueiredo, que discutem o apagamento das mulheres na literatura.

O público também poderá participar de oficinas para todas as idades, que vão do cinema à ciência e à literatura infantil, com atividades como “Achando Nemo – revendo o filme através da ecologia evolutiva” e “Narrativas negras para as infâncias”.

A feira acontece nos pilotis dos blocos B, C e D do Campus do Gragoatá, em São Domingos, Niterói.

Serviço

3ª Feira do Livro da UFF (Fluff) - Eduff: 40 anos divulgando conhecimento

De 2 a 5 de setembro de 2025, das 9h às 20h

Campus do Gragoatá - pilotis dos blocos B, C e D

Horário: das 9h às 19h

Endereço: R. Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis - São Domingos, Niterói, RJ.

Entrada franca

3ª Feira do Livro da UFF – Programação

TERÇA, 02/09/2025

BLOCO C – Lançamentos, palestras e debates

11h - Abertura oficial, com o reitor da UFF, Antonio Claudio Nobrega, o diretor da Eduff, Luciano Losekann, e a presidente da Fundação de Arte de Niterói, Micaela Costa.

12h - Lançamento: Nutrição inclusiva: diversidade e inclusão em alimentação e nutrição (Editora Manole) – Úrsula Vianna Bagni.

13h - Lançamento: Propostas didáticas à luz da Neurociência Pedagógica para alunos com TDAH do ensino fundamental I (Letra Capital Editora) – Rejane Cristina Schaffer Gallo.

15h - Lançamento: Introdução ao Republicanismo (Eduff) – Luis Falcão.

16h - Lançamento: Trilhando caminhos tecnológicos na educação indígena – Ilma Rodrigues, Fabiana Leta e Ruth Braz (Eduff).

17h - Lançamento: Direitos territoriais dos remanescentes de quilombos (Dialética) – Amanda Lacerda Jorge.

BLOCO D – Oficinas, jogos e rodas de conversa

12h - Oficina: Achando Nemo – revendo o filme através da ecologia evolutiva – Neuza Rejane Wille Lima

13h - Oficina: Vida de insetos em aulas de Ciências – Neuza Rejane Wille Lima

14 - Lançamento + Oficina: Onde o sonho pode morar (Editora Patuá) – Ana Cabral Rodrigues

15h - Roda de conversa: Paris, o mito: o moderno e Niterói – Rodrigo Lemos (UFF) e Jordão Pablo de Pão (Niterói Livros / UNIVERSO)

16h - Debate: Entre Axés e Livros – Arthur Deolinda Mateus

17h - Roda de conversa: Ensino, Livros, Transformação! –Andréa Serpa (UFF) e João Zefiro Lopes (UFF).

QUARTA, 03/09/2025

BLOCO C – Lançamentos, palestras e debates

11h - Lançamento: 60 Anos do Departamento de Geografia da UFF – Jorge Luiz Barbosa, Sérgio Nunes Pereira e Francisco B. Rocha (Editora Max Limonad)

12h - Lançamento: Cinema e luta de classes na América Latina / Fernando Pino Solanas – cinema, política, libertação nacional – André Queiroz (Editora Insular)

13h - Mesa de debate: Escrevendo a Tropicália – Chris Fuscaldo, Márcia Fráguas e Taissa Maia (Editora Garota FM)

14h - Lançamentos:

Discobiografia Mutante (Garota FM Books) e Refazenda - O interior floresce na abertura da fase Re de Gilberto Gil (Edições Sesc), de Chris Fuscaldo

It's a long way - O Exílio em Caetano Veloso (Garota FM Books), de Márcia Fráguas

A Todo Vapor - O Tropicalismo Segundo Gal Costa (Garota FM Books), de Taissa Maia

15h - Lançamento: Islã – uma antropologia histórica do mundo muçulmano (Eduff), dePaulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto

17h - Lançamentos:

Poiesis e Alquimia Feminista; Política e Psicanálise e Coletâneas (5 Vols.) – Barbara Breder (Ed. Caravana)

Estudos sobre letras, linguística e artes: Ensino, Pesquisa e Práticas - Vol. 9 (Bagai)

Gênero e diversidade em foco: diálogos e reflexões necessárias - Vol. 4 (Bagai)

Temas contemporâneos em Psicologia: ensino, ciência e profissão - Vol.7 (Bagai)

Saúde em foco: saberes experimentos e olhares interdisciplinar (Bagai)

BLOCO D – Oficinas, jogos e rodas de conversa

10h - Roda de conversa: Publicar literatura hoje – Thati Machado, Iva França (Artesanais), Marcelo Aceti e Evelyn Murad (Revista Lira)

11h - Roda de conversa: Pesquisar Niterói, uma cidade e sua história – Jordão Pablo de Pão (Niterói Livros / UNIVERSO) e José Antonio Viana (CeMeF-BCG-UFF)

13h - Minicurso: O estranho Outro na literatura (também) para crianças e jovens – Beatriz Feres e Felipe Campos

15h - Lançamento: Mamãe, de onde eu venho? – Paula Soledade Santos

16h - Oficina: Dizer Poema – Beatriz Chacon e Sol de Paula

17h - Oficina: Jogos corporais, improvisação e palhaçaria – Verônica Santana Queiroz (UFF)

CENTRO DE ARTES UFF

18h - Lançamento: A Nova Onda Maldita + Aumenta que é Rock n' Roll

20h - Show: A nova onda maldita - Adriana Minsk e Banda Lizium (show de abertura)

QUINTA, 04/09/2025

BLOCO C – Lançamentos, palestras e debates

12h - Debate + Autógrafos: Precisamos de sexo? e O desinteresse sexual do panda gigante – Neuza Rejane Wille Lima (Eduff)

13h - Lançamento: Bolsonarismo, Integralismo e Fascismo – Sérgio Schargel (Folhas da Relva)

14h - Lançamento: As seis vidas de Niterói – Uma biografia – Victor Andrade de Melo (Editora Sophia)

15h - Lançamento: Ler Lukács: A contribuição de Nicolas Tertulian – Cristina Nacif e Juarez Duayer (Editora Insônia)

16h - Lançamento: A barbárie e o humano – Stephan Malta Oliveira (Eduff)

17h - Lançamento: Passeando pela Cidade Sorriso (Ed. Viratempo / AFL), de Amanda Almeida / Oficina: Rascunhos de Si: escrita e invenção – Amanda Almeida (UFF)

BLOCO D – Oficinas, jogos e rodas de conversa

10h - Oficina: Que bicho te mordeu? – Panorama sobre animais peçonhentos e venenosos

11h - Oficina: Piolho fazendo a cabeça – Neuza Rejane Wille Lima

12h - Roda de conversa: Bibliotecas UFF – Unidades do interior

13h - Roda de conversa: Livro, esse objeto que articula – Maria Helena Xavier (UFF) e Cícero do Nascimento (Biblioteca Parque de Niterói)

14h - Lançamento + Contação de história: O sumiço da foto do Vovô Zeca – Cristiane Queiroz

15h - Lançamento + Contação de história: Desaprendix – Thalles Amaral (AFL)

16h - Bate-papo: Deixando seus traços nas páginas (Estante Volante) – Laura Spíndola

SEXTA, 05/09/2025

BLOCO C – Lançamentos, palestras e debates

11h - Lançamento: Julia do Rio. Crônica da Belle Époque carioca – Anna Faedrich (Bazar do Tempo)

12h - Mesa de debate: "A invisibilidade da produção literária das mulheres” – Anna Faedrich (UFF) e Eurídice Figueiredo (UFF).

14h - Lançamento: Cartilha Uso de materiais de consumo n a UFF de forma sustentável – Amanda Lacerda (SAAS)

15h - Lançamento + Debate: Nossos passos vêm de longe (Editora Apris) – Josiane Peçanha

Lançamento: Atlas histórico-econômico do Brasil no século XIX (Eduff/Senado Federal)

BLOCO D – Oficinas, jogos e rodas de conversa

11h - Oficina: Esporotricose felina: o gato como protagonista de uma urgência em saúde pública – Gabrielle B. Mothé, Natan M. Zefiro, Adriana P. Sudré, Andrea R. S. Baptista

13h - Oficina literária: Narrativas negras para as infâncias – Michelle Bitencourt (Fundação Municipal de Saúde)

14h - Lançamento + Atividades lúdicas: As aventuras de Niquinho – Krisna Siqueira

15h - Contação de histórias (6 a 11 anos): Roseane Mendes (Academia de Letras da Zona Oeste – ALAZO)

16h - Roda de conversa: O hype dos Clubes de Leitura – Michely Jabala (UFF), Patricia Cavalcanti (UFF) e Suellen Carvalho