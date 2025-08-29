'Embrulha Ao Vivo' leva humor da internet ao Teatro Popular de Niterói
Com mais de 1,1 milhão de inscritos no YouTube, trio fará apresentação única neste sábado, dia 30, às 20h
Após conquistar uma legião de fãs nas redes sociais com seu humor leve, criativo e afinado com os dilemas do cotidiano, o grupo Embrulha Pra Viagem dá sequência à sua bem-sucedida incursão pelos palcos do Brasil com o espetáculo “Embrulha Ao Vivo” — uma adaptação vibrante do universo digital para o presencial. O show vem a Niterói somente neste sábado, dia 30, às 20h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Ingressos a R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada) pelo site Ingresso Digital
Formado pelos talentosos atores Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacapa, o trio encarna mais de 20 personagens que já se tornaram ícones do canal no YouTube. O espetáculo tem rodado o país há quase um ano com sessões lotadas, colecionando elogios de público e crítica por onde passa.
No palco, desfilam figuras já queridas pelo público, como o Fernando Burrão, com seu indefectível “não tenho essa competência toda, não… nem terminei a quinta série!”, que ganham vida em esquetes que arrancam risos espontâneos com sua crítica social perspicaz. Em cerca de uma hora e meia, o espetáculo conduz o público por crônicas cômicas do cotidiano brasileiro, sempre com um humor acessível, inteligente e absolutamente original.
Com mais de 1,1 milhão de inscritos no YouTube, 640 mil seguidores no Instagram, 925 mil no Facebook e 610 mil no TikTok, o grupo acumula uma base fiel e apaixonada. Em tempos de engajamento efêmero, o Embrulha Pra Viagem é um caso raro de longevidade e consistência na criação de conteúdo, uma trajetória de oito anos marcada por originalidade, carisma e uma comunicação direta com todas as idades.
Leia também:
São Gonçalo celebra 50 anos do Funk, Charme e Rap no Teatro Municipal
Gonçalense comenta sucesso viral de "chá-revelação" de prótese capilar