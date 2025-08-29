'Embrulha Ao Vivo' leva humor da internet ao Teatro Popular de Niterói

Após conquistar uma legião de fãs nas redes sociais com seu humor leve, criativo e afinado com os dilemas do cotidiano, o grupo Embrulha Pra Viagem dá sequência à sua bem-sucedida incursão pelos palcos do Brasil com o espetáculo “Embrulha Ao Vivo” — uma adaptação vibrante do universo digital para o presencial. O show vem a Niterói somente neste sábado, dia 30, às 20h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Ingressos a R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada) pelo site Ingresso Digital

Formado pelos talentosos atores Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacapa, o trio encarna mais de 20 personagens que já se tornaram ícones do canal no YouTube. O espetáculo tem rodado o país há quase um ano com sessões lotadas, colecionando elogios de público e crítica por onde passa.

No palco, desfilam figuras já queridas pelo público, como o Fernando Burrão, com seu indefectível “não tenho essa competência toda, não… nem terminei a quinta série!”, que ganham vida em esquetes que arrancam risos espontâneos com sua crítica social perspicaz. Em cerca de uma hora e meia, o espetáculo conduz o público por crônicas cômicas do cotidiano brasileiro, sempre com um humor acessível, inteligente e absolutamente original.

Com mais de 1,1 milhão de inscritos no YouTube, 640 mil seguidores no Instagram, 925 mil no Facebook e 610 mil no TikTok, o grupo acumula uma base fiel e apaixonada. Em tempos de engajamento efêmero, o Embrulha Pra Viagem é um caso raro de longevidade e consistência na criação de conteúdo, uma trajetória de oito anos marcada por originalidade, carisma e uma comunicação direta com todas as idades.

Leia também:

São Gonçalo celebra 50 anos do Funk, Charme e Rap no Teatro Municipal

Gonçalense comenta sucesso viral de "chá-revelação" de prótese capilar