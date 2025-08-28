Gonçalense comenta sucesso viral de "chá-revelação" de prótese capilar

Um “chá revelação” inusitado organizado por uma família de São Gonçalo tem dado o que falar nas redes sociais. O comerciante Rodrigo Pereira, que nasceu em São Gonçalo e hoje mora em Maricá, reuniu seus familiares para revelar que deixou a careca para trás e colocou prótese capilar. O momento inusitado foi compartilhado nas redes sociais e o vídeo já ultrapassou um milhão de visualizações no Instagram.

Em conversa com O São Gonçalo, Rodrigo contou que não imaginava a repercussão do registro. “Não esperava aquela repercussão. Foi só uma brincadeira entre família, que acabou tomando o Brasil e o mundo”, contou o comerciante, que tem 45 anos e é - ou melhor, era - careca desde antes dos 30.

"Comecei a ficar careca com 18, 19 anos. Assumi minha careca aos 27 anos. Parei de usar boné; não me incomodava. Mas, agora, eu quis ficar mais jovem, mais bonito do que eu já era, por isso fiz o procedimento de prótese capilar”, explica o gonçalense. O cabelo novo, no entanto, foi um segredo para a família. Ricardo teve a ideia de aproveitar seu aniversário para revelar o procedimento para toda a família de uma vez só.

A família adorou o resultado e o momento em que Ricardo saiu de uma caixa de papelão com as madeixas novas foi registrado por seu sobrinho, Léo Duarte, que postou o vídeo em um perfil do Instagram da família no último dia 19 de agosto. O post foi um sucesso, acabou sendo compartilhado por diferentes perfis nas redes e chamou a atenção até da apresentadora Patrícia Poeta, que convidou Rodrigo para uma participação no programa “Encontro”, da Rede Globo, nesta quinta (28).

O ex-careca contou que está feliz com a fama inesperada e espera que a repercussão do seu vídeo sirva de motivação para outros calvos que pensam em colocar um fios de cabelo na cabeça. “Eu tô gostando muito disso, porque eu acho que estou sendo um marco para pessoas que querem fazer [o implante de prótese] e não tem coragem. Então, para quem quer colocar prótese, a hora é essa; toma coragem comigo aí”, brinca o comerciante.