União de Maricá escolhe samba para o Carnaval 2026 com shows de Nego Damoé e Clareou

A União de Maricá chegou ao momento mais esperado do seu concurso de samba-enredo para o Carnaval 2026. Nesta sexta-feira (29), a partir das 20h, na quadra da escola, no Centro de Maricá, acontece a grande final que definirá a obra que vai embalar o enredo “Berenguendéns e Balangandãns”, do carnavalesco Leandro Vieira, na Série Ouro de 2026. A entrada será solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível.

Além da escolha do samba-enredo, a noite promete ser uma grande festa, com apresentações de Nego Damoé, do grupo Clareou e do elenco show da União de Maricá, sob a liderança do intérprete Zé Paulo Sierra.

Confira as parcerias finalistas:

Samba 6 - Vinícius Santos, Rogerinho do PT, Jânio Oasis, Jailton Russo, Bruno Braga e Flavinho Bento

Samba 7 - Babby do Cavaco, Rafael Gigante, Marcelo Adnet, Hélio Porto, Jefferson Oliveira e André do Posto 7

Samba 12 - Claudio Russo, Marcelinho Moreira, Julio Alves, Manolo, Anderson Lemos e Fadico

No Carnaval 2026, a União de Maricá será a sexta escola a desfilar na Série Ouro, no sábado, 14 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, em busca do inédito acesso ao Grupo Especial.