Lollapalooza Brasil 2026 anuncia atrações do festival
Evento vai acontecer em março de 2026, em São Paulo
O Lollapalooza Brasil 2026 promete ser uma celebração inesquecível da diversidade musical, reunindo artistas consagrados e novas promessas nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Entre os destaques do line-up está Sabrina Carpenter, que retorna ao Brasil como headliner após conquistar o público com sua ascensão meteórica no pop mundial. O grupo Katseye, também muito desejado pelo público brasileiro, fará sua estreia no país, trazendo sua estética vibrante e contagiante.
Lorde, por sua vez, retorna ao Lollapalooza Brasil após mais de uma década, prometendo um show repleto de emoção e nostalgia.
O festival também contará com a presença de Deftones, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Cypress Hill, Peggy Gou, Kygo, Interpol, Addison Rae e Chappell Roan entre outros.
Com uma programação que abrange diversos gêneros musicais, o Lollapalooza Brasil 2026 se consolida como um dos maiores eventos musicais do país, oferecendo experiências únicas para os fãs de música.