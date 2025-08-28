Lollapalooza Brasil 2026 anuncia atrações do festival

Vem aí o Lollapalooza 2026! O festival anunciou nesta quinta-feira (28) os artistas que farão parte do show - Foto: Divulgação

Vem aí o Lollapalooza 2026! O festival anunciou nesta quinta-feira (28) os artistas que farão parte do show - Foto: Divulgação

O Lollapalooza Brasil 2026 promete ser uma celebração inesquecível da diversidade musical, reunindo artistas consagrados e novas promessas nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre os destaques do line-up está Sabrina Carpenter, que retorna ao Brasil como headliner após conquistar o público com sua ascensão meteórica no pop mundial. O grupo Katseye, também muito desejado pelo público brasileiro, fará sua estreia no país, trazendo sua estética vibrante e contagiante.

Lorde, por sua vez, retorna ao Lollapalooza Brasil após mais de uma década, prometendo um show repleto de emoção e nostalgia.

O festival também contará com a presença de Deftones, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Cypress Hill, Peggy Gou, Kygo, Interpol, Addison Rae e Chappell Roan entre outros.

Com uma programação que abrange diversos gêneros musicais, o Lollapalooza Brasil 2026 se consolida como um dos maiores eventos musicais do país, oferecendo experiências únicas para os fãs de música.