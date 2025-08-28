Filha de Vampeta choca web ao mostrar seu trabalho em uma trend

A filha do ex-jogador Vampeta e produtora de conteúdo, Giovanna Santos, deixou a internet boquiaberta depois de aderir a uma trend do Tik Tok que revela a vida real dos filhos de famosos. Na rede social, Giovanna mostrou detalhes de sua rotina como tosadora de animais de um pet shop.

O vídeo publicado começa com a seguinte frase: “Toda filha de jogador é mimadinha e não faz nada” e logo em seguida aparece Giovanna trabalhando na recepção do pet shop e, logo em seguida cuidando dos animais. A música tema da Trend é ‘Amor Traumatizado’, de Felipe Amorim e Carol Biazin, o qual o refrão é ‘Pena que não é meu caso’.

Na legenda da publicação do vídeo do Tik Tok, Giovanna escreveu: “Não sei se choro ou fico feliz :)”. Não demorou muito para o vídeo viralizar e até o momento já atingiu mais de 1 milhão de visualizações.

Em uma segunda postagem, a filha do ex-jogador da seleção brasileira, reagiu de forma bem humorada aos comentários negativos, que insinuaram que seus gastos estavam voltados para questões de saúde.

Os comentários fazem referência a cardiomiopatia - uma condição que afeta o músculo do coração e prejudica o bombeamento de sangue - diagnosticada em 2019. Em decorrência de sua grave condição de saúde, Giovanna precisou passar por um transplante de coração ainda em setembro daquele ano.

Enquanto esperava pelo novo órgão, a filha de Vampeta, ficou internada em um hospital de Miami (EUA) por quatro meses. Antes da cirurgia de transplante, Giovanna precisou utilizar aparelhos para ajudar no trabalho cardíaco. O transplante ocorreu normalmente e ela conseguiu se recuperar. Atualmente, ela ainda mora em Miami com a mãe e a irmã.