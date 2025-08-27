Policial Militar sofre ataques após vídeo de beijo em Caetano Veloso

Policial militar abordou o cantor de maneira educada. “Coisa linda, rapaz! Eu posso dar um beijo no senhor?”. Após o beijo disse: “Que maravilha. Que homem cheiroso” - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Policial militar abordou o cantor de maneira educada. “Coisa linda, rapaz! Eu posso dar um beijo no senhor?”. Após o beijo disse: “Que maravilha. Que homem cheiroso” - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante uma blitz de trânsito no Distrito Federal, um policial militar foi gravado pedindo um beijo para o cantor Caetano Veloso, que estava na cidade para fazer uma apresentação no festival 'Na Praia' e viralizou na internet. O cantor atendeu o desejo do policial militar e o vídeo do gesto ganhou as redes sociais, dividindo a opinião online.

Alguns internautas fizeram críticas ao policial, inclusive pedindo a demissão do profissional. “Tem que demitir esse policial. Falta de profissionalismo… não se beija artista nem ninguém, muito menos trabalhando”. Outros sequer acreditaram que o vídeo era real. “Não acredito que um PM faria isso, isso é montagem”. Além das piadas em tom político, “Grande dia, esquerdista e policial juntos”.

Leia Também

➢ Icaraí terá treinos gratuitos neste fim de semana

➢ Deputado Eduardo Suplicy passa mal e é internado em Maricá

É importante ressaltar que no vídeo que viralizou, o pedido do policial foi atendido com carinho pelo cantor, que aceitou a solicitação e inclusive compartilhou toda a cena nas próprias redes sociais.

Apesar das críticas, o vídeo também teve sua recepção positiva do público. “Ele foi muito contido, eu nem sei o que faria”; “Este policial tem excelente bom gosto”; foram algumas das mensagens dos internautas.