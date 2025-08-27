Deputado Eduardo Suplicy passa mal e é internado em Maricá
Suplicy teve uma arritmia cardíaca e foi levado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e depois transferido para o Niterói D’Or
O deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, passou mal em Maricá e foi internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, nesta segunda-feira (25). Suplicy estava na cidade para o 24° Congresso da Rede Mundial de Renda Básica, que acontece esta semana (25 até 29), em Maricá e Niterói.
Suplicy foi transferido para o Hospital Niterói D’Or na terça-feira (26). Em nota publicada pelo hospital nesta quarta (27), os médicos identificaram uma arritmia cardíaca : “O paciente encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente”.
Na terça, Suplicy participou do congresso por meio de uma chamada de vídeo, ainda no hospital. Durante a chamada ele leu um discurso: “Com o coração apertado, me dirijo a vocês, pois infelizmente não poderei participar presencialmente. (...) Preciso fazer um marca-passo para que as coisas caminhem melhor”.
Nesta quarta, Suplicy já participou de uma nova chamada para uma sessão plenária e não estava mais de cama.
Nas redes sociais, o Deputado fez uma postagem nesta quarta (27) falando sobre a situação e que já está se sentindo bem.