Deputado Eduardo Suplicy passa mal e é internado em Maricá

Eduardo Suplicy foi internado na segunda-feira (25) em Maricá, na terça-feira foi levado ao Hospital Niterói D'OR e na quarta (27) os médicos já disseram que o estado de Suplicy é estável - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, passou mal em Maricá e foi internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, nesta segunda-feira (25). Suplicy estava na cidade para o 24° Congresso da Rede Mundial de Renda Básica, que acontece esta semana (25 até 29), em Maricá e Niterói.

Suplicy foi transferido para o Hospital Niterói D’Or na terça-feira (26). Em nota publicada pelo hospital nesta quarta (27), os médicos identificaram uma arritmia cardíaca : “O paciente encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente”.

Nota do Hospital Niterói D'or divulgada pelo deputado nas redes sociais | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na terça, Suplicy participou do congresso por meio de uma chamada de vídeo, ainda no hospital. Durante a chamada ele leu um discurso: “Com o coração apertado, me dirijo a vocês, pois infelizmente não poderei participar presencialmente. (...) Preciso fazer um marca-passo para que as coisas caminhem melhor”.

Nesta quarta, Suplicy já participou de uma nova chamada para uma sessão plenária e não estava mais de cama.

Nas redes sociais, o Deputado fez uma postagem nesta quarta (27) falando sobre a situação e que já está se sentindo bem.