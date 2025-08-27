Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Icaraí terá treinos gratuitos neste fim de semana

Projeto oferece atividades físicas gratuitas para todas as idades na orla

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de agosto de 2025 - 17:49
Programação acontece na parte da manhã, até 11h30 no sábado (30) e 12h10 no domingo (31)
Com a proposta de unir saúde, movimento e sustentabilidade, o projeto Academia Natural já virou tradição nos fins de semana da Praia de Icaraí. O projeto, que é idealizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL), oferece atividades físicas gratuitas para todas as idades na orla e acontece neste fim de semana.

A programação acontece na parte da manhã, até 11h30 no sábado (30) e 12h10 no domingo (31). As inscrições podem ser feitas pelo perfil oficial do projeto no Instagram: @academia.natural.

"O projeto Academia Natural traduz a essência do que queremos para Niterói: saúde, lazer e qualidade de vida ao alcance de todos, em um dos cenários mais bonitos da nossa cidade. É um projeto que integra esporte, movimento e sustentabilidade, fortalecendo o vínculo da população com os espaços públicos", destacou o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

Confira a programação:

SÁBADO (30/08)

9h - Funcional

9:40h -Abdominal e Alongamento

10:20h - Funcional

11h - Abdominal e Alongamento

11:30h - Encerramento

DOMINGO (31/08)

9h- Funcional, Jump e Kickboxing

9:40h- Abdominal e Alongamento

10:20h- Dança

11h - Funcional, Jump e Kickboxing

11:40h- Abdominal e Alongamento

12:10h - Encerramento

