Icaraí terá treinos gratuitos neste fim de semana
Projeto oferece atividades físicas gratuitas para todas as idades na orla
Com a proposta de unir saúde, movimento e sustentabilidade, o projeto Academia Natural já virou tradição nos fins de semana da Praia de Icaraí. O projeto, que é idealizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL), oferece atividades físicas gratuitas para todas as idades na orla e acontece neste fim de semana.
A programação acontece na parte da manhã, até 11h30 no sábado (30) e 12h10 no domingo (31). As inscrições podem ser feitas pelo perfil oficial do projeto no Instagram: @academia.natural.
Leia também:
➢ São Gonçalo promove caminhada pelo fim da violência contra a mulher
➢ Detran começa a emitir RG para população em situação de rua em Niterói
"O projeto Academia Natural traduz a essência do que queremos para Niterói: saúde, lazer e qualidade de vida ao alcance de todos, em um dos cenários mais bonitos da nossa cidade. É um projeto que integra esporte, movimento e sustentabilidade, fortalecendo o vínculo da população com os espaços públicos", destacou o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.
Confira a programação:
SÁBADO (30/08)
9h - Funcional
9:40h -Abdominal e Alongamento
10:20h - Funcional
11h - Abdominal e Alongamento
11:30h - Encerramento
DOMINGO (31/08)
9h- Funcional, Jump e Kickboxing
9:40h- Abdominal e Alongamento
10:20h- Dança
11h - Funcional, Jump e Kickboxing
11:40h- Abdominal e Alongamento
12:10h - Encerramento