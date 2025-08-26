Flamenguistas esbanjam alegria após goleada histórica do Brasileirão

A alegria da nação Rubro-Negra está contagiando quem passa pelas ruas de São Gonçalo. Após a histórica vitória de 8 a 0 contra o Vitória, na noite dessa segunda-feira (26), os flamenguistas acordaram sorrindo à toa e com ainda mais orgulho de ser flamenguista.

O dia amanheceu feliz para os torcedores do Flamengo, que viram um capítulo da história do futebol ser escrito no Maracanã, pelo Brasileirão, isso porque o urubu fez a maior goleada do campeonato desde 2003. O desempenho do elenco comandado por Felipe Luís foi elogiado pelos torcedores.

Leia também:

Polícia Civil prende mulher que aplicava golpes em idosos na Região Serrana

Lula reafirma soberania e diz que Brasil não aceitará ofensas

“O jogo foi excelente, jogaram com muita eficiência. A maioria, noventa e nove por cento do tempo, foi feita através do ataque do Flamengo. A defesa quase nem trabalhou, o goleiro nem trabalhou, do Flamengo, porque não teve nem tanto trabalho assim, mas foi com bastante excelência. A vitória e a posição na tabela foram merecedoras. Eles vêm batalhando, trabalhando pra isso, pra que isso aconteça, então eles são merecedores da posição que estão”, disse a flamenguista de berço Adriana Figueiredo da Cruz, de 48 anos.

Para a torcedora a defesa do Flamengo não teve muito trabalho na última partida | Foto: Layla Mussi

Apesar de o atacante Pedro ser apontado como o melhor jogador da partida, para alguns torcedores, o jogo de ontem fez com que todos os atletas brilhassem por igual.

“O time atuou muito bem, desde 2019, que eu não vejo uma atuação daquele nível. [...] Eu nunca vi uma partida daquele jeito que o time jogou ontem. Com garra, com velocidade, deslocamento. Não teve ponto fraco, todo mundo jogou. Não teve jogador melhor, todos eles foram ótimos. Pedro, então, ontem... Quer dizer, todo mundo. Não é porque ele fez os três gols, sim porque ele jogou muito”, contou o aposentado Ademir José Faustino, de 70 anos.

A vitória eletrizante deixou também um misto de sentimentos, pois como o adversário era ‘fraco’, era esperado um bom placar, mas a realidade ultrapassou a expectativa.

“Eu não fiquei muito contente porque é um time bem mais frágil, então a gente estava esperando um jogo normal, mas foi goleada demais, então a gente tem que comemorar. Para a gente isso é vida, é uma alegria grande”, disse o aposentado Adenilton Alves da Silva, de 68 anos.