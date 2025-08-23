Green Day cancela show no Rio por causa de Botafogo e Vasco; entenda

Má notícia para os fãs de rock americano. A banda Green Day, que estava com uma apresentação marcada no Rio de Janeiro para o próximo dia 9 de setembro, cancelou o show que faria na cidade. O motivo, segundo comunicado emitido pela banda, é um clássico disputado entre Botafogo e Vasco no estádio Nilton Santos, onde aconteceria a apresentação.

A partida, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, está marcada para acontecer no estádio no Engenho Novo no dia 11 de setembro. Por conta do jogo, o tempo de produção e desmontagem de estruturas do palco da banda teve que ser encurtado e, segundo o comunicado, acabou se tornando “inviável”. A partida foi marcada neste mês, após sorteio no último dia 12 de agosto.

Leia também:

➢Flamengo barra oferta de times europeus por Léo Pereira

➢ Nova espécie de mamífero fóssil é identificada no Parque Paleontológico de São José de Itaboraí

“Após o sorteio, o Botafogo e a promotora se reuniram para discutir a melhor estratégia para a realização dos eventos e concordaram que desmontar todas as estruturas do show a tempo de liberar o estádio para a partida seria tecnicamente inviável para espetáculo desta dimensão e um jogo desta importância. Dessa forma e, após análise mútua dessa inviabilidade técnica, foi definido o cancelamento da apresentação da banda no Rio de Janeiro”, informou o comunicado compartilhado nas redes sociais pela banda.

Os fãs que já haviam comprado ingressos receberão reembolso; segundo o comunicado, clientes devem acessar o site da plataforma Livepass para receber de volta o valor integral das entradas.

Apesar do cancelamento no Rio, o Green Day ainda virá ao Brasil. A banda encabeçada pelo vocalista Billy Joe Armstrong manteve as apresentações que tinha marcado em São Paulo, pelo festival The Town, e em Curitiba, que acontecem, respectivamente, nos dias 7 e 12 de setembro.