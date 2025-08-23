Sacramento e Arsenal vão receber Caravana de Arte e Lazer

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo - Foto: Divulgação

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Caravana de Arte e Lazer vai garantir brincadeiras e lanches para mais famílias do município. Neste próximo sábado (23), o projeto chega ao Sacramento e, no domingo (24), o bairro Arsenal será palco da diversão. A ação acontece sempre das 9h às 13h.

Com o objetivo de oferecer uma manhã de atividades gratuitas e divertidas para as crianças da cidade, a ação disponibiliza brinquedos infláveis, pula-pula, pintura artística e brincadeiras com recreadores. Além disso, os moradores do local poderão aproveitar lanches como cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, guaraná natural e muita água para hidratação.

Leia também:

De novo? Pastor volta a ser flagrado com calcinha em Goiânia

Novas imagens de pastor com peruca e calcinha surgem na internet; Confira!

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e já garantiu momentos de lazer e interação social para mais de 60 bairros do município.

Serviço:

Sábado (23/8): Rua Albino Cupertino de Abreu, 310 – Sacramento, das 9h às 13h;

Domingo (24/8): Praça do Jordão – Arsenal, das 9h às 13h.