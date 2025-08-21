Projeto oferece prêmio para jovens de São Gonçalo com iniciativas socioambientais

Para se inscrever, é preciso acessar o site do projeto e preencher o formulário até a próxima segunda (25) - Foto: Divulgação/Instituto Orizon Social

Estão abertas até a próxima segunda-feira (25) as inscrições para a segunda edição do Prêmio Geração 360º, que oferece incentivo para jovens e universitários com projetos para lidar com problemáticas socioambientais. São Gonçalo está entre os oito municípios selecionados como polos para desenvolvimento das ações contempladas pela premiação.

A premiação é oferecida pelo Instituto Orizon Social, em parceria com a Enactus Brasil. Serão premiadas as propostas com soluções para problemáticas baseadas na economia circular, promovendo o engajamento de jovens universitários em projetos que contribuam diretamente para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU.

Ao longo do Prêmio, os inscritos participarão de uma maratona de ideação com encontros temáticos, materiais de apoio, mentorias e acompanhamento técnico. Além disso, as equipes finalistas recebem uma bolsa-auxílio. Os estudantes e/ou equipes que terminarem na terceira, segunda e primeira posição recebem um prêmio em dinheiro.

Os estudantes interessados podem se inscrever individualmente ou em equipes. Jovens de diferentes regiões podem participar, mas os projetos devem ser desenvolvidos em um raio de 100km dos municípios de São Gonçalo (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Paulínia (SP), Sorocaba (SP), João Pessoa (PB), Rosário do Catete (SE), Maceió (AL) e Porto Velho (RO).

Para se inscrever, é preciso acessar o site do projeto e preencher o formulário até a próxima segunda (25).