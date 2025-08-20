Jornateca Conceição Evaristo celebra 4 anos com sarau literário em São Gonçalo

São Gonçalo tem um encontro marcado com a poesia, a música e a resistência cultural. No próximo sábado, 23 de agosto, às 16h, a Biblioteca Comunitária Jornateca Conceição Evaristo, no Barro Vermelho, completa quatro anos de existência e convida a comunidade para uma festa de palavras e afetos: um sarau literário que promete reunir vozes diversas em celebração ao poder transformador da literatura.

Batizada em homenagem à escritora Conceição Evaristo, referência da literatura e da escrevivência, a Jornateca nasceu com a missão de ser muito mais que um espaço de livros: tornou-se um território de encontro, partilha e resistência cultural na cidade. Em quatro anos de atividades, consolidou-se como ponto de leitura, formação e acolhimento, fortalecendo a cena literária local e conectando gerações em torno da palavra.

Para marcar essa trajetória, o sarau será mediado por Sol de Paula, poeta e agitadora cultural. O público está convidado a levar poemas, músicas, histórias e sentimentos para compor coletivamente o momento de celebração. Entre os convidados já confirmados estão expoentes da literatura local, poetas, educadores e músicos.

Para além de uma festa de aniversário, o evento reafirma a vocação da Jornateca: ser espaço de escuta, voz e memória, onde a cultura se faz viva porque é sustentada pela comunidade.

Serviço

Aniversário de 4 anos da Biblioteca Comunitária Jornateca Conceição Evaristo

Sarau Literário com mediação de Sol de Paula

23 de agosto (sábado), a partir das 16h

Local: Rua Dr. Jurumenha, em frente ao nº 3126 – Barro Vermelho, São Gonçalo