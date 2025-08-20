4ª edição do Beer Day será no Caminho Niemeyer neste final de semana

O Caminho Niemeyer se prepara para o Beer Day na próxima sexta-feira (22) - Foto: Layla Mussi

O Caminho Niemeyer se prepara para o Beer Day na próxima sexta-feira (22) - Foto: Layla Mussi

O Caminho Niemeyer já está sendo preparado para receber a 4ª edição do Beer Day, na próxima sexta-feira (22), que se estenderá pelo final de semana, sábado (23) e domingo (24), das 12h até às 00h. O evento terá entrada gratuita e espera receber cerca de 5 mil pessoas durante os dias de programação. O evento é focado em difundir a cultura cervejeira pela cidade e seus arredores.

O evento, que ocorre tradicionalmente em Niterói, conta com uma estrutura que oferecerá ao público uma experiência encantadora para todos os públicos. Quem for ao Beer Day encontrará variedade nas opções de cervejas, além de atrativos culturais como shows e área kids.

“Além de estarmos no maior espaço de eventos da cidade, com uma vista linda e um pôr do sol sensacional! Temos mais de 50 torneiras de chopp dos mais variados estilos, com cervejas até de marcas internacionais, shows de rock de bandas renomadas, uma estrutura impecável e um ambiente totalmente familiar para todos se divertirem em família, inclusive com crianças em nossa área kids!”, contou o organizador do evento Luan Meireles, de 37 anos.

O evento busca promover a cultura cervejeira | Foto: Layla Mussi

As atrações musicais confirmadas são as bandas O Coro, cover do Charlie Brown Jr, a Blood Mary, e também um karaokê do rock, além de stand up comedy.

A “Beer Day” conta com a participação de mais de 30 cervejeiros artesanais, além da marca Heineken. Entretanto, o evento também oferece outras bebidas para o público experimentar.

“Temos apoio da Heineken e de mais de 30 cervejeiros artesanais que criaram e produziram suas cervejas para além de atender o mercado nacional, apresentarem os rótulos no evento. Mas não é só isso, temos drinks, vinho, batida e outros líquidos que podem surpreender o público”, contou o organizador.

Com entrada franca, o organizador do evento espera reunir cerca de 5 mil pessoas rotativas pelos três dias de evento, que poderão ter uma ótima experiência, pois a cada ano o Beer Day está melhor e esse ano não será diferente.

O evento espera receber 5 mil pessoas durante os três dias | Foto: Layla Mussi

“A expectativa é sempre surpreender o público! Com uma entrega impecável no quesito experiência. Em todas as edições desse evento, estamos evoluindo na opinião popular e esse com certeza marcará o ano”, disse Luan.

Como surgiu o Beer Day

A ideia de produzir um evento voltado para a cultura cervejeira surgiu de uma simples conversa entre amigos, em 2016. Um dos focos do evento também é fazer com que as cervejas artesanais sejam mais conhecidas e consumidas.

“A ideia surgiu em 2016 com outros dois produtores de Niterói que hoje não fazem mais parte do time, numa reunião informal, apreciando um bom rótulo de cerveja e discutindo ideias de como surpreender o público! A primeira edição em 2016 foi o primeiro evento de gastronomia de rua e cerveja artesanal do Rio de Janeiro!”, explicou Luan.