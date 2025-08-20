Prefeito de Maricá anuncia reunião sobre possível instalação de base de foguetes

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, afirmou essa semana, em vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, que o município poderá receber uma base de lançamento de foguetes e satélites. Segundo ele, uma reunião sobre o tema já está marcada para amanhã (20).

“Na quinta-feira, por exemplo, vamos realizar uma reunião sobre algo que muitos não acreditam: a possibilidade de instalar em Maricá uma base de centros de lançamento de foguetes e satélites”, declarou.

A fala despertou atenção por se tratar de um projeto inédito e de grande porte para a região. Quaquá não especificou quais autoridades, empresas ou órgãos devem participar do encontro, mas sinalizou que a cidade está em negociação para atrair investimentos voltados ao setor aeroespacial.

Ainda não há informações oficiais sobre a viabilidade técnica do projeto, eventuais impactos ambientais ou possíveis parceiros institucionais.

O prefeito pediu paciência à população e ressaltou que muitas propostas de sua gestão devem começar a sair do papel apenas no próximo ano.

“Muitos dizem: ‘Ah, está prometendo demais, fazendo muitos planos’. Mas aguardem: daqui a um ano verão o que será feito em Maricá”, disse.

Caso a instalação da base de foguetes, antes cogitada para as Ilhas Maricás, seja confirmada, o município poderá se tornar uma referência nacional no setor aeroespacial, ampliando sua inserção em áreas estratégicas como ciência, tecnologia e inovação.