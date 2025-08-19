Serginho Meriti é atração de roda grátis do projeto 'Tocando Meu Candongueiro'

Nesta quinta-feira (21), às 19h, o projeto Tocando Meu Candongueiro traz a Niterói o cantor e compositor Serginho Meriti, com entrada gratuita. O artista é o convidado da roda do grupo Candongueiro, na área externa do Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói.

Serginho Meriti vai cantar e falar sobre sambas que criou com parceiros e fazem sucesso em todos os cantos. São composições como “Deixa a vida me levar”, gravada por Zeca Pagodinho, “Negra Ângela”, interpretada por Neguinho da Beija-Flor, e “Clareou”, cantada por Xande de Pilares e Diogo Nogueira.

“Quero ver todos lá. Vai ser um grande culto ao samba de raiz”, convida Meriti.

Segundo o diretor artístico do Candongueiro, o músico Ivan Mendes, o projeto foi idealizado para fortalecer a salvaguarda do samba como patrimônio imaterial brasileiro:

“Manter a chama do samba de terreiro, do partido alto e do samba-enredo como matrizes do Rio de Janeiro é uma tarefa cada vez mais necessária, principalmente entre os mais jovens, que estão descobrindo as rodas de samba, mas poucos conhecem sobre sua história.”

O projeto Tocando Meu Candongueiro inclui seis encontros musicais e seis palestras, com artistas importantes para o samba como Serginho Meriti.

“Essa é a segunda edição do nosso projeto. Depois de um breve intervalo, retomamos com novas ações fortalecendo o samba como nosso patrimônio”, diz Ivan Mendes.

O projeto tem fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. É uma realização do Campus Avançado e do Candongueiro, com assessoria de produção da Realize Cultura e apoio da Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas e Teatro Popular Oscar Niemeyer. O teatro fica no Caminho Niemeyer, atrás do Terminal Rodoviário João Goulart.