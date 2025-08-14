Cantor Vitinho agita fãs nos estúdios da Rádio Mania

O cantor de pagode, Vitinho, se apresentou nos estúdios da Rádio Mania, no Centro de Niterói, na tarde desta quinta-feira (14). Com uma grande presença de fãs, o artista cantou grandes sucesso de sua carreira.

Nascido no município de Valença, no Rio de Janeiro, o cantor começou na música com 11 anos de idade, tocando teclado. Em 2008, quando fazia parte do grupo Disfarce, Vitinho lançou a música "22 Minutos", um marco em sua carreira. "Foi um pontapé inicial na minha jornada musical. Na real, eu nem me considerava um compositor nessa época, eu fiz essa na sorte. Na sorte não, acredito que Deus tenha mandado essa canção e ela correu o Brasil inteiro. Até hoje tá na boca da galera e considero uma das maiores músicas (da carreira)".

Após lembrar o passado, o cantor falou também sobre o presente e o futuro. Em setembro, acontece a segunda edição do 'Date do Vitinho', evento de pagode criado pelo cantor em 2024. "A primeira edição da 'Date', graças a Deus, foi um estouro, já estamos indo pra segunda edição. Tivemos a ideia do evento, mas acabou não rolando. Aí a ideia ficou na cabeça. Depois, veio a época de gravar o dvd e tivemos a ideia de colocar o nome também de Date, para posteriormente a gente poder carregar essa label (projeto reconhecido popularmente)", afirmou o cantor.

Vitinho | Foto: Mariana Hardoim/O São Gonçalo

Fã percorre mais de 450 quilômetros para acompanhar o show

O estúdio da Rádio Mania ficou lotado de fãs do cantor, e uma presença foi especial. Lodogiane Arrais, técnica de enfermagem, de 40 anos, encarou uma viagem de sete horas de Belo Horizonte até Niterói para assistir o show de seu artista favorito.

“Eu me inscrevi na promoção da Rádio Mania por acaso, nunca imaginei que seria sorteada. Por ser de fora, achei que dariam prioridade ao pessoal do Rio. Quando recebi o e-mail, fiquei sem acreditar e quase não consegui conter a emoção no trabalho”, contou.

A fã acompanha a carreira do cantor há cerca de sete anos, desde os tempos em que ele fazia parte do grupo 'Disfarce'. “Já conhecia as músicas do grupo, mas agora sigo ele solo. Me conecto com ele há muito tempo, como fã mesmo”, disse emocionada.

A expectativa da fã era ver o seu ídolo de pertinho, como aconteceu nos estúdios da Rádio. “Sou apaixonada por ele. Amo ele”, confessou. Lodogiane ainda trouxe uma camisa personalizada e uma plaquinha para registrar o momento.

Mesmo com a longa viagem e a expectativa, Lodogiane afirmou que tudo valeu a pena. “Só de estar aqui já é um sonho realizado”.