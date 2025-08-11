Morre aos 86 anos, Maria Berklian, influenciadora famosa pelo bordão ‘tá barato’

Maria Berklian, empresária que ficou nacionalmente conhecida como a “Rainha do Brasil” e eternizada pelo meme “Tá barato!”, faleceu nesta segunda-feira (12), aos 86 anos. A informação foi confirmada por sua família.

Dona de uma personalidade marcante, Maria ficou famosa nos anos 1990 com comerciais de TV de sua loja de roupas, onde repetia com entusiasmo o bordão “Tá barato!”. Com o tempo, os vídeos se tornaram virais e ela virou um fenômeno da internet, sendo celebrada por sua espontaneidade e carisma.

Além do sucesso, Maria também conquistou o público com sua história de superação, tendo começado como costureira e se tornado uma referência no comércio popular de São Paulo.

Amigos, fãs e familiares prestaram homenagens nas redes sociais, lembrando seu legado com carinho e bom humor. Maria deixa filhos, netos e uma legião de admiradores que nunca esquecerá sua energia contagiante.