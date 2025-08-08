Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Shopping Pátio Alcântara celebra o Dia dos Pais com tributo ao rock nacional comandado pela banda Capital Elétrico

Essa é a oportunidade perfeita para pais e filhos curtirem juntos um momento especial

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de agosto de 2025 - 10:20
O Shopping Pátio Alcântara vai embalar o clima de Dia dos Pais com muito rock e nostalgia! No dia 09 de agosto, sábado, das 19h às 21h, a praça de alimentação será palco de um espetáculo gratuito com a banda Capital Elétrico, em um show especial que presta tributo aos grandes nomes do rock nacional.

Formada por quatro músicos experientes e consagrados do universo pop/rock brasileiro, a banda Capital Elétrico é referência quando o assunto é celebrar o melhor da cena musical nacional. O grupo tem a chancela de Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, e de integrantes de bandas como Skank e Jota Quest. No repertório, sucessos que marcaram gerações e grandes momentos do rock brasileiro, em um show que promete ser uma verdadeira festa do Rock Brasil.

Essa é a oportunidade perfeita para pais e filhos curtirem juntos um momento especial, ao som de músicas que marcaram época. A apresentação é gratuita e aberta ao público.

SERVIÇO - Tributo ao Rock Nacional com Capital Elétrico

Local: Praça de Alimentação – Shopping Pátio Alcântara

Data: 09 de agosto (sábado)

Horário: das 19h às 21h

Evento gratuito

