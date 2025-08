A rainha voltou! Juliana Paes é anunciada como a nova Rainha da Bateria da Viradouro

A atriz Juliana Paes voltou ao posto de Rainha da Bateria da Viradouro após 17 anos. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (6) em publicações nas redes sociais da atriz e da escola.

“Um pedido do @mestrecicaoficial é uma ordem e meu coração, mais uma vez, vai bater mais forte no ritmo do nosso furacão vermelho e branco @unidosdoviradouro! “ escreveu a rainha em sua postagem.

"Voltar para a Viradouro assim, com Ciça nessa homenagem. Meu Deus, é muito inesperado. Eu nunca imaginei. Mas é como voltar para casa", diz a atriz. | Foto: Instagram / Juliana Paes

Juliana no vídeo conta da emoção de voltar e participar da festa, que vai homenagear o seu grande amigo, Mestre Ciça, no enredo da escola de 2026.

A apresentação oficial da atriz acontecerá na quadra da escola, em Niterói, no dia 30 de agosto. Já o desfile da Viradouro em 2026 acontece na segunda-feira, 16 de fevereiro, e será a terceira escola a se apresentar.