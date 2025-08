União de Maricá abre disputa de samba-enredo com 13 composições para o Carnaval 2026

O concurso segue ao longo do mês de agosto com audições internas, etapas eliminatórias e a grande final programada para o dia 2 - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

O concurso segue ao longo do mês de agosto com audições internas, etapas eliminatórias e a grande final programada para o dia 2 - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá acompanhou na última sexta-feira (1º/08) a abertura oficial da disputa de samba-enredo da União de Maricá, que vai definir o hino da agremiação para o Carnaval 2026. O evento, realizado na quadra da escola no Centro da cidade, contou com a apresentação das 13 composições inscritas para o enredo “Berenguendéns e Balangandãs”, sem cortes, em noite gratuita e aberta ao público.

Desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, o enredo propõe um mergulho no simbolismo das joias como expressão de identidade, ancestralidade e resistência, exaltando elementos da cultura negra que atravessam séculos de história no Brasil. A União de Maricá desfilará pela Série Ouro, com o objetivo de conquistar o tão sonhado acesso ao Grupo Especial.

“Iniciamos nossa temporada com a quadra cheia e a energia lá no alto. A presença da comunidade mostra o quanto o samba da União de Maricá é forte e respeitado. Estou há quatro anos à frente da ala de passistas e ver o reconhecimento do nosso trabalho, como o prêmio Plumas e Paetês que acabamos de conquistar, é emocionante. Seguimos firmes, representando Maricá com orgulho e dando oportunidade a meninas e meninos que sonham em brilhar no Carnaval", disse Kellyn Rosa, diretora de passistas da União de Maricá.

O concurso segue ao longo do mês de agosto com audições internas, etapas eliminatórias e a grande final programada para o dia 29. A próxima fase acontece no dia 8 de agosto, no barracão da escola, com a primeira audição interna e o início dos cortes.

Confira o calendário completo da disputa:

08/08 – 1ª audição interna no barracão (com corte)

15/08 – 2ª audição interna no barracão (com corte)

22/08 – Semifinal na quadra

29/08 – Final na quadra

Compositores concorrentes:

-Rony Maestro e cia

-Sydney Cardoso de Mendonça “O Poeta D’areia”

-Jairo Martins e cia

-Mestre Poraquê e cia

-Sergio Harmonia e cia

-Vinicius Santos e cia

-Babby do Cavaco e cia

-Pedro Cassa e cia

-Rodrigo Vinna e cia

-Will do Aconchego e cia

-Cacau Souza e cia

-Claudio Russo e cia

-David Cria e cia