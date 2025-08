Lucas Guimarães se pronuncia pela primeira vez após término com Carlinhos Maia

O influenciador e apresentador Lucas Guimarães se pronunciou pela primeira vez sobre o término do relacionamento de 15 anos com o também influenciador Carlinhos Maia. O anúncio, feito no último sábado (26), deixou os fãs surpresos, mas, desde então, Lucas ainda não tinha falado sobre o assunto.

De acordo com o apresentador do SBT, independentemente do término, seja de um trabalho ou relacionamento, é uma fase difícil. Ele também afirmou que ainda não está bem com o que aconteceu.

Leia também:

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 85 milhões

Criminoso rouba carro com duas crianças dentro em São Gonçalo

“Agora, eu estou com a cabeça daquele jeito. Não vou mentir. Acredito que todo e qualquer término de um trabalho, relacionamento, família, não é fácil, é difícil, mas Deus no controle e no comando de tudo. Bora para cima”, disse Lucas em uma entrevista ao portal Leo Dias.

Durante sua fala, Lucas negou rumores sobre rivalidade com Carlinhos Maia, deixando claro que é grato a ele. “As pessoas acabam sempre rivalizando, um é de um jeito, o outro é de outro. Mas o que posso dizer é que, quem espera guerra, não terá. De nós só vem o amor”, contou.

Lucas aproveitou o momento para desabafar sobre a exposição do relacionamento. “É tudo muito intenso. E o ônus da figura pública é justamente essa pressão [da mídia], a saúde mental que acaba ficando um pouco bagunçada, mas entrego tudo nas mãos de Deus”, falou.

Casamento chegou ao fim

O influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o término do casamento de 15 anos, no último sábado (26), através de uma publicação conjunta no Instagram.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração”, informou o texto.