Editoras da região marcarão presença na 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip)

A Flip está chegando! Os amantes dos livros poderão conhecer novas narrativas e interagir com os autores na 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que ocorre tradicionalmente no centro histórico da cidade. O evento acontece de 30 de julho a 3 de agosto. Referências da Cultura e Literatura de cidades da região metropolitana estarão presentes.

Esse ano, o evento retorna para a época original, o mês de julho. O autor homenageado é o escritor e poeta Paulo Leminski.

Niterói e poesia

Uma das representantes da cidade de Niterói será a Revista Lira, focada em levar histórias fascinantes aos leitores por meio da poesia. Há três anos no mercado, a revista estará pela primeira vez na Flip, numa das casas literárias mais movimentadas do evento, a Casa Gueto.

"A Lira está no seu terceiro ano e estamos dando esse passo ousado de levar nosso trabalho para a Flip. É uma forma de cumprir o nosso propósito de levar a poesia cada vez a mais lugares. Estaremos durante toda a Festa Literária em uma parceria com a Casa Gueto. Além de expor a Revista e nossos livros de curadoria, faremos parte da programação de lá, pois a casa Gueto oferece mesas, bate-papo, sarau e lançamentos durante todo o evento", contou Evelyn Murad, jornalista responsável pela revista.

A Revista Lira estará presente na Casa Gueto | Foto: Divulgação

A mais nova revista de poesia de Niterói estão com altas expectativas para o grande evento literário de Paraty.

"É uma alegria e um desafio darmos esse passo mas contamos, como sempre, com o apoio de poetas e leitores que abraçam e acreditam no nosso trabalho. Estamos com uma campanha de um kit exclusivo e limitado com a temática de Paulo Leminski, tema da Flip", disse a representante.

A Revista Lira existe em Niterói há 3 anos | Foto: Divulgação

Também de Niterói, uma das representantes de livros contemporâneos e clássicos, a editora Itapuca, estará na Praça Aberta.

"Nós ainda estamos fechando com alguns outros autores, mas esperamos uns 10 autores da Itapuca em algum momento autografando no stand da editora. Então, a nossa presença vai ser legal. Estamos levando cerca de 150 títulos", contou editor Celso Possas Júnior.

Entre eles, estarão Hamilton Catette, Altamir Costa, Liz Negrão, Cristiana Seixas, Márcio Resende, entre outros.

O editor e autor Celso Possas Júnior e a editora Juliana Possas esperam os leitores na Flip 2025 | Foto: Reprodução - Instagram

São Gonçalo e literatura independente

De São Gonçalo, a editora Mapa das Letras, voltada para a democratização e diversidade, em especial da publicação de autoria feminina, estará pelo segundo ano consecutivo na Flip. Parte do catálogo da editora poderá ser encontrado na Casa Gueto, em parceria com a Revista Lira.

Representada por Yonara Costa, a Mapa das Letras, que também é a casa editorial do coletivo Escritoras Vivas, estará também na programação do Sebrae, na Casa de Leitura e Conhecimento da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Serão três painéis. Na sexta-feira (1º), às 16h, com um bate-papo voltado para temas de relevância social, como inclusão racial, de gênero; neurodivergência regional e estética nos catálogos, nas escritas e nas escolhas editorias, com as editoras Zuila, com o editor Renato Barros; Vista Chinesa com o editor especializado em cannabis, Gregório Ventura e Magia da Infância, representado pela autora de obras infantis com temas afro e ambiental, Nathália Andraus.

No segundo dia de mesa do Sebrae, às 12h, do sábado (2/8), a editora independente marcará presença na conversa sobre como revistas literárias, blogs e coletivos digitais estão redesenhando a cena contemporânea. Ao lado da gonçalense, estará a Letra Miúda, com a editora Fernanda Baroni e Círculo de Giz, representada pelo editor Diogo Cesar Nunes. Ainda no sábado, às 14h30, será a vez do painel Vozes Literárias Sebrae, com Yonara Costa, Cristiane Oliveira, da Editora Marques de Oliveira; e Carla Moura, da Editora Terraluz.

"Estamos orgulhosas em representar a cidade de São Gonçalo na Flip. Esperamos que cada vez mais mulheres tenham visibilidade, em especial as mulheres periféricas", resumiu Yonara Costa.

Outros expoentes da cena literária local também confirmaram presença em variadas programações da Flip, como Letícia Leal (Editora Xará), de Maricá; Alberto Flisgo, de São Gonçalo; Cecília Rogers, de Niterói e Flávia Joss, de São Gonçalo, que fará sessão de autógrafos de seu lançamento 'A tempestade me tirou para dançar' na casa Gueto, pela Editora Patuá.

A Casa Gueto fica na Rua Fresca, no Centro Histórico de Paraty. Já a Casa de Leitura e Conhecimento da SECEC, onde acontecerá a programação do Sebrae será no Memorial do Paço de Paraty, na R. Dr. Samuel Costa, 299, Centro Histórico. A Praça Aberta da Flip está localizada no Areal do Pontal.

Programação:

Bate papo entre os escritores, mediadores e o público acontecerá desde o primeiro dia da feira literária, no Auditório da Matriz.

Os ingressos para assistir ao evento, no interior da Matriz, já estão sendo vendidos no site da Flip. Será possível também acompanhar pelo canal oficial no youtube ou presencialmente no Auditório da Praça. Mais informações em https://flip.org.br/.