Oficinas gratuitas de teatro em Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), está com inscrições abertas para as Oficinas Gratuitas de Iniciação Teatral. Com turmas para crianças, jovens, adultos e públicos específicos, a iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à formação artística, promover a expressão cênica e fortalecer os vínculos comunitários por meio da arte.

As aulas acontecerão presencialmente na CCHAT, com turmas compostas por até 25 alunos, distribuídas em diversos dias e horários. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do formulário disponível no site da Prefeitura e nas redes sociais da Casa de Cultura.

As oficinas serão ministradas pela atriz Thaieny Monteiro, profissional com 24 anos de carreira, formação em Teatro, Expressão Corporal e Musicalização, além de ter sido eleita a melhor atriz da Região Metropolitana pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos (SATED), em 2018. A proposta das oficinas vai além da técnica teatral, visando também o fortalecimento da autoestima, da comunicação e do trabalho em grupo.

Confira a programação:

Turmas regulares:

Turma 1 – Teatro infantojuvenil (10 a 17 anos)

Quinta-feira - 10h às 11h30

Turma 2 – Teatro infantojuvenil (10 a 17 anos)

Quinta-feira - 14h às 15h30

Turma 3 – Teatro infantojuvenil (10 a 17 anos)

Quinta-feira - 17h às 18h30

Turma 6 – Teatro para adultos (a partir de 18 anos)

Sexta-feira - 17h às 18h30

Turma com foco em inclusão social:

Turma 4 – Teatro para Idosos do ILPI

Sexta-feira - 10h às 11h30

Exclusiva para residentes da Instituição de Longa Permanência para Idosos

Vale destacar que essas turmas inclusivas visam proporcionar bem-estar, estimular a memória afetiva, a ludicidade e contribuir com o acompanhamento terapêutico dos participantes, sempre em diálogo com as equipes de referência.

Serviço:

Local das Aulas: Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres - Praça Marechal Floriano Peixoto, 303 – Centro, Itaboraí.

Inscrição online: https://forms.gle/SnRsyXZmyJQ1zyrdA

Vagas limitadas.