Itaboraí realiza edição especial da Ita Colônia de Férias com atividades gratuitas para as crianças

A Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, será o palco da programação especial da Ita Colônia de Férias, nos dias 02 e 03 de agosto, das 14h às 18h. Com diversas atividades gratuitas voltadas para o público infantil, o evento é promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Turismo e Eventos.

A Ita Colônia de Férias tem como objetivo proporcionar momentos de lazer, diversão e convivência para as crianças do município. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer entretenimento, bem-estar e ocupação positiva dos espaços públicos para as famílias itaboraienses.

A programação contará com atividades recreativas, oficinas, apresentações culturais, jogos e brincadeiras que estimulam o convívio social e o desenvolvimento infantil. Toda a programação é gratuita e aberta ao público, com expectativa de reunir um grande número de crianças e responsáveis nos dois dias de evento. Vale destacar que haverá distribuição de camisas, a partir das 14h.

Programação completa:

Sábado (02/08) | 14h às 18h:

-Boas-vindas com DJ

-Funcional Kids com Tia Carol

-Aulão de dança kids

-Mini circuito e brincadeiras

Jogos tradicionais e de mesa (dama, xadrez, amarelinha, corda, elástico)

-Capoeira

-Oficina de slime e realidade virtual

-Vôlei

-Basquete

-Futmesa

-Espaço sensorial

Domingo (03/08) | 14h às 18h

-Distribuição das camisas – a partir das 13h

-Recepção com DJ

-FitDance Kids com Rafael Ribeiro

-Jogos cooperativos em grupo

-Participação especial da Casa Atípica

-Teatro de fantoches

-Pintura facial

-Brinquedos infláveis

-Show musical com a banda Os -Alquinos

-Corrida Kids

-Espaço sensorial

Serviço:

Ita Colônia de Férias

Datas: 02 e 03 de agosto

Horário: das 14h às 18h

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro – Itaboraí