AquaRio anuncia atração nessas férias: “Reino dos Axolotes” une mitologia, ciência e conservação

As férias escolares ganham um novo atrativo no AquaRio, o “Reino dos Axolotes” – espaço que apresenta de perto uma das espécies mais curiosas do mundo animal. Vindos do México e cercados por histórias e mitos, os axolotes agora vivem em um cenário inspirado nos canais de Xochimilco e nas tradições do Día de Muertos, reunindo elementos de cultura, tecnologia e educação ambiental. Com guelras externas, aparência de “sorriso permanente” e capacidade de regenerar partes do corpo, esses anfíbios chamam a atenção de visitantes de todas as idades no maior aquário marinho da América do Sul.

Além de encantar o público, o novo espaço também reforça uma mensagem de conservação. Os axolotes foram resgatados do tráfico pela Polícia Rodoviária Federal em 2022, passaram por reabilitação no Bioparque Pantanal e chegaram ao Rio de Janeiro em maio de 2025, recebendo acompanhamento técnico da equipe do AquaRio até a abertura da atração.

“Mais do que uma exposição, o Reino dos Axolotes é um convite à reflexão sobre como nossas escolhas impactam o futuro da biodiversidade”, destaca Rafael Franco, gerente técnico do AquaRio.

Alerta importante:

Apesar de sua popularidade em jogos como Minecraft e Roblox, o axolote está criticamente ameaçado de extinção. No Brasil, sua criação e venda são proibidas e configuram crime ambiental. Denunciar o tráfico é essencial para proteger essa espécie única. Com o “Reino dos Axolotes”, o AquaRio convida o público a viver uma experiência de férias diferente, onde mito e realidade se encontram — e até seres quase mitológicos precisam de cuidado.

Férias com promoções e novas atrações

O AquaRio preparou uma promoção especial para o mês de julho, período em que as famílias buscam opções de lazer durante as férias escolares. Até o dia 31, cariocas contam com desconto no ingresso adulto de R$99 por R$79, e crianças de todo o Brasil também pagam menos: o ingresso infantil de R$70 sai por R$45. A promoção é válida para compras realizadas com até 1 dia de antecedência no site oficial, com visitas até 31 de julho.

Localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, o AquaRio se tornou um verdadeiro centro de entretenimento que, além de abrigar o maior aquário marinho da América do Sul, reúne mais três atrações imersivas. O circuito começa com o Museu de Cera, com réplicas hiper-realistas de personalidades históricas e ícones da cultura pop. No segundo andar, o Mar de Espelhos, maior instalação imersiva de espelhos da América Latina. E a grande novidade deste mês é o Globo Experience (GEX), parque interativo da TV Globo, onde os visitantes podem explorar cenários de novelas, atender o Big Fone e mergulhar nos bastidores de produções como Detetives do Prédio Azul — uma atração inédita e divertida para todas as idades.

AquaRio – Férias com propósito e diversão

Funcionamento: Todos os dias da semana

Horário: 9h às 17h (horário estendido até dia 3 de agosto)

Local: Praça Muhammad Ali, Gamboa, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: site

Estacionamento: Disponível no local