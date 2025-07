Polícia Civil prende foragido da Justiça do Rio Grande do Norte na Baixada Fluminense

Policiais civis da 58ª DP (Posse), em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, prenderam, nesta quarta-feira (30), um criminoso foragido da Justiça daquele estado. Ele é acusado de tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa. A captura ocorreu no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, o preso é integrante da facção potiguar Sindicato do Crime e atuava principalmente na Praia da Pipa, área turística da cidade de Tibau do Sul. Ele exercia diversas atividades ilícitas, como transporte de armas, drogas e aluguel de veículos.

Ainda segundo as investigações, o criminoso figura como envolvido na morte de um ex-policial militar do Rio Grande do Norte, no ano passado, na cidade de Montanhas. Na ocasião, a vítima sofreu uma emboscada ao sair de uma oficina.

Em 2024, o detido desta quarta foi preso em flagrante por tráfico de drogas. No entanto, foi solto após audiência de custódia e fugiu para o estado do Rio de Janeiro, de onde continuava mantendo contato com a facção. Contra ele, foram cumpridos mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas, organização criminosa e homicídio.