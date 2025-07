Botafogo vence Bragantino por 2 a 0 e abre vantagem na Copa do Brasil

Barboza fez o gol que selou a vitória do Botafogo - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Barboza fez o gol que selou a vitória do Botafogo - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Na noite desta terça-feira, 29, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo conquistou importante vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O time alvinegro teve domínio no primeiro tempo, criando as principais oportunidades e mostrando eficiência nas finalizações. O Bragantino chegou a pressionar nos minutos iniciais, mas perdeu intensidade e viu o Botafogo assumir o controle do jogo.

O placar foi aberto por Álvaro Montoro, aos 16 minutos da etapa inicial, após boa construção ofensiva. Pouco depois, aos 31 minutos, Alexander Barboza ampliou em jogada rápida aproveitando falha da defesa adversária.

Na segunda etapa, o Botafogo manteve a posse de bola e administrou o resultado, apesar das tentativas do Bragantino e das defesas do goleiro Cleiton.

Com o triunfo, a equipe carioca pode até perder por um gol de diferença no duelo da volta, em Bragança Paulista, para garantir a vaga nas quartas de final. A decisão está marcada para quarta-feira, 6 de agosto, às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques.