Websérie das youtubers Kysha e Mine é gravada em Niterói

O campus de Niterói da Universo foi o escolhido para ser o Colégio Saturno na Websérie “Lance de Escola” da dupla de influenciadoras infanto-juvenil Kysha e Mine. A terceira temporada está com os episódios sendo lançados toda quarta-feira e conta com participações de artistas como Belo e Lexa.

Kysha e Mine se juntaram pela primeira vez em setembro de 2023 para gravar alguns vídeos e não se separaram desde então. Em maio de 2024, lançaram a sua primeira música, “Arraiá Duas Amigas” e em junho, estrearam a primeira temporada do “Lance de Escola”, que fala sobre a paixonite adolescente e os relacionamentos no ambiente escolar.

Em entrevista a 'O SÃO GONÇALO', Kysha e Mine falaram sobre a nova temporada da série, e suas novas abordagens, fugindo dos temas amorosos e focando mais na amizade “ Essa temporada, diferente das outras, não aborda questões emocionais de relacionamento. Essa está mais focada no valor da amizade. Tanto que o nome da temporada é Best Friends Forever, a importância de ter amigos e poder contar com eles. “.

Acerca da escolha do novo cenário, visto que a escola das últimas temporadas não estava disponível para as novas gravações, elas falaram da sorte de achar um local que se encaixasse e que se surpreenderam com o espaço “Acontece que surgiu a oportunidade de a gente fazer aqui. A direção adorou a ideia e chamou a gente pra fazer uma visita. A gente amou, porque o campus é gigante, tem N possibilidades de N coisas, o cenário é maravilhoso, foi incrível”, afirmou Kysha.

Kysha e Mine terminaram a entrevista falando sobre seu público e o sentimento de amor que recebem “ O amor dos fãs é outro nível, é surreal. Eu amo todos, é um amor que é muito único, genuíno, sabe? Os adultos gostam, mas eles gostam com uma certa crítica ali por trás, enquanto a criança gosta de você, independente de qualquer coisa. Se estiver torto, quebrado, cansado, feliz, ela está te amando da mesma forma. Então eu acho que é o melhor público que você tem na vida é o público infanto juvenil”

A terceira temporada de "Lance de Escola" está sendo lançada toda terça-feira no canal do youtube da dupla.