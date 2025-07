Morango do Amor: como surgiu e por que viralizou?

Já ouviu falar no doce do momento? As redes sociais estão repletas de perfis divulgando a receita do “morango do amor”. A sobremesa é um morango coberto de brigadeiro branco e mergulhado em caramelo. Ele foi criado a partir da “maçã do amor”, popularmente conhecido em festas juninas pelo país. O que muita gente se engana é achar que a maçã do amor foi criada no Brasil.

Criada pelo acaso, a maçã do amor surgiu no início do século 20 nos Estados Unidos. A invenção do doce é atribuída a William W. Kolb, confeiteiro de Newark, em Nova Jersey, em 1908, para vender como um doce de Natal.

Já no Brasil, a receita chegou em meados dos anos 40. Ao longo do tempo, outras variações como os espetinhos de uva e de banana, que podem variar na cobertura com chocolate, foram criadas. Ao viralizar o “morango do amor”, a fruta, que nessa época é vendida em fartura pelo clima propício para colheita, está se tornando uma preciosidade em supermercados.

Nos últimos dias, centenas de doceiras, confeiteiros e demais empreendedores enxergaram o potencial da sobremesa viral para fazer uma renda extra. Na maioria dos relatos, o doce “se vende sozinho” pois as pessoas já a procuram em busca da tão famosa receita.

Muitos alegam serem os precursores do preparo e outros da trend que teria originado o viral. Eliezer Lima (@elitourr), que se diz responsável pela viralização do morango do amor, publicou um vídeo provando a sobremesa de sua confeitaria no dia 30 de abril. O post chegou a mais de 1,2 milhão de visualizações no TikTok.

O doce ainda não era sucesso nacional, mas agora ganha força total a partir da segunda metade de julho e segue em crescimento no Google Trends.

Os preços variam entre R$ 10 e R$ 18, a depender do tamanho do morango. A demanda por morangos está tão alta que tem superado até as datas comemorativas mais lucrativas do ano.

Famosos também passaram a compartilhar a receita nas redes. Vinicius Nascimento, ex-BBB, publicou, sem medo de ser copiado, sua receita aos seguidores. A chef Dayse Paparato também ensinou o passo a passo de sua receita.