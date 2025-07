Chefes do tráfico do RJ são encaminhados de volta à presídio federal

A transferência faz parte da tática do governo do Rio para enfraquecer a atuação das facções criminosas a partir dos presídios fluminenses - Foto: Reprodução

A transferência faz parte da tática do governo do Rio para enfraquecer a atuação das facções criminosas a partir dos presídios fluminenses - Foto: Reprodução

Dois chefes do Comando Vermelho (CV) foram transferidos na manhã deste sábado (26) do presídio de segurança máxima de Bangu 1, no Rio, para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Luiz Cláudio Machado, o Marreta, e Aleksandro Rocha da Silva, o Sam do Caicó, são considerados presos de altíssima periculosidade e estavam isolados em celas individuais.

Marreta, que estava em presídios federais, voltou ao Rio em outubro de 2023, após a Vara de Execuções Penais fluminense autorizar a volta dos chefões ao Estado. Porém, a decisão gerou reações acaloradas do governo do Rio de Janeiro, que apresentou novos relatórios de inteligência à Justiça e ao Ministério Público pedindo que eles fossem removidos novamente para presídios federais.

Por crimes como roubo, sequestro e associação criminosa, Marreta acumulou 133 anos e 4 meses de pena. Já Sam do Caicó foi condenado a 147 anos e 3 meses por homicídio, ocultação de cadáver, tráfico e roubo.

Em suas fichas criminais, ambos carregam episódios violentos do Rio. Apontado como mentor de tomar a Praça Seca, que era dominada pela milicia, em 2010, Marreta também foi protagonista na trágica queda de um helicóptero da PM durante a invasão do Morro dos Macacos, em 2009, quando 3 policiais morreram. Também foi flagrado dando ordens de dentro da cadeia, mesmo quando estava custodiado no sistema federal. A Policia Federal interceptou a conversa que ele negociava a compra de fuzis e criticava os preços das armas, mencionando modelos como AR-15 e M4.

Já Sam, responde por dezenas de homicídios, e foi chefe do CV na Covanca.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que o embarque ocorreu às 6h15, no Aeroporto Santos Dumont, com forte esquema de segurança. Após a chegada em Catanduvas, a custódia passou a ser responsabilidade da Polícia Penal Federal.

A transferência faz parte da tática do governo do Rio para enfraquecer a atuação das facções criminosas a partir dos presídios fluminenses. O governador Cláudio Castro (PL) e o Ministério Público do Rio anunciaram, em outubro de 2023, a criação de um comitê de inteligência para identificar presos a serem transferidos para presídios federais. A lista inicial incluía ao menos 30 nomes.

Em 2013, Marreta e outros 26 detentos escaparam por um túnel de esgoto do Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó. Ele comandava a distância as operações do Comando Vermelho, até ser encontrado e capturado no Paraguai, em dezembro de 2014, numa operação binacional.