Invicto com Davide Ancelotti, Botafogo recebe o Corinthians pelo Brasileirão, neste sábado (26)

O Botafogo encara o Corinthians, neste sábado (26), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Nilton Santos, às 18h30 (horário de Brasília). O clube carioca está invicto desde a chegada do treinador Davide Ancelotti e busca se aproximar dos líderes.

O Alvinegro carioca soma, até então duas vitórias e um empate desde a chegada do seu novo técnico. Na última rodada, vitória fora de casa pra cima do Sport. O clube se manteve no G-6 mesmo sem atuar no meio de semana pelo Brasileirão e com 25 pontos na tabela, o Botafogo ainda tem dois jogos a menos que os adversários.

Davide deve colocar o seguinte onze inicial em campo: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Allan, Newton; Nathan Fernandes, Savarino, Montoro; Arthur Cabral.

Leia também:

▶ Nova rede de água aposenta bombas e leva alívio a bairro em São Gonçalo

▶ Homem é preso por fraudar cartões de alimentação em Bangu

Já o Alvinegro paulista vive uma instabilidade. O clube empatou com o líder Cruzeiro na última rodada e agora está na segunda metade da tabela. Mas, o extracampo parece o pior para o Corinthians. A política interna segue conturbada com protestos da torcida às vésperas da assembleia geral que votará o impeachment do presidente afastado Augusto Melo.

Dentro de campo, o Timão deve ter a seguinte escalação: Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles, Carrillo e Breno Bidon (Luiz Gustavo Bahia); Talles Magno e Romero.

A arbitragem é de Rodrigo José Pereira de Lima (PE). Os assistentes são Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). O VAR fica sob comando de Wagner Reway (SC).