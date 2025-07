Pintor pernambucano faz sucesso com quadros e retratos em São Gonçalo

Dom, genética, aprendizado ou um pouco dos três? Jessé Santos, de 63 anos, dedicou a vida a pintar as mais belas paisagens e retratos e os vende em diversas localidades de São Gonçalo, além de espalhar a arte por todo o Brasil.

Natural de Pernambuco, o artista trabalha com os quadros há mais de 50 anos. Segundo ele, a pintura surgiu de forma natural em sua vida, como um dom, já que os pais sempre tiveram de forma intensa a veia artística.

“É dom, é genética de pai e mãe, a família toda pernambucana de artistas. Meus pais faziam óleo sobre tela. Eu não aprendi, já veio no sangue, atualmente eu tenho três filhos que pintam também, e tenho seis netos que pintam”, contou Jessé.

O pintor trabalha no ramo há 56 anos | Foto: Layla Mussi

Para ele, as obras devem estar ao alcance de todos, ou seja, "todas as pessoas têm o direito de apreciar um pássaro voando em um pôr do sol de uma praia paradisíaca". Por isso, as belas pinturas, nascidas em São Gonçalo, chegam às mais diversas regiões do Brasil.

“Eu vivo da arte, eu viajo o Brasil inteiro divulgando o meu trabalho. [...] São Gonçalo eu faço geral, e rodo Minas Gerais, Salvador, Espírito Santo”.

As obras são vendidas em diversas localidades do Brasil, mas no momento estão na Praça da Marisa | Foto: Layla Mussi

Uma das formas que Jessé utiliza para chamar a atenção do público, além da qualidade de suas obras, é pintar ao vivo. Nesse momento, o público tem a oportunidade de conhecer de perto como são construídas cada detalhe dos quadros. Em sua maioria, o pintor reproduz paisagens, inspiradas em tantas belezas naturais que já viu enquanto rodava o país vendendo os quadros e também para homenagear sua terra natal.

“Eu gosto de pintar paisagismo. Isso está se destruindo, então estou procurando passar para o povo o que existiu. [...] Quando eu sento com a tela em branco e as tintas, a mente trabalha sozinha, sem nada definido”, contou Jessé.

Uma das paixões do pintor são as paisagens | Foto: Layla Mussi

Os quadros de Jessé fazem sucesso entre os clientes, apesar de as vendas dependerem do momento.

“É momento, é fase, eu faço verão em Guarapari, no Espírito Santo. Lá eu cheguei a pintar 40 telas por dia e vendi todas no mesmo dia. Mas no normal, em média de 10, 15 telas por dia eu vendo. Todo trabalho que eu faço tem procura. [...] O valor é em média R$200, depende do trabalho. Eu demoro meia hora para fazer cada tela”, revelou o artista.