Desorganizado, Vasco fica longe do 'milagre' e é eliminado na Sul-Americana

O Vasco não chegou nem perto do milagre que precisava para seguir vivo na Copa Sul-americana. Nesta terça, em São Januário, o time de Fernando Diniz não conseguiu vencer o Del Valle, do Equador, e está eliminado da competição.

Precisando de uma vitória com quatro gols de diferença para levar o confronto aos pênaltis, ou de cinco ou mais para se classificar direto, o Vasco começou o jogo tentando pressionar.

Logo no primeiros minutos de jogo, Vegetti quase abriu o placar. Ele aproveitou cruzamento, cabeceou firme, mas o goleiro adversário fez grande defesa. Pouco depois, foi a vez de Rayan perder uma oportunidade clara.

Aos 37, o banho de água fria. Enquanto pensava em atacar, o Vasco 'esqueceu' de defender. Em bola cruzada, Spinelli apareceu sozinho na área e cabeceou, de costas para o gol, para abrir o placar.

Depois do gol, o Vasco passou a jogar ainda mais contra o tempo e também contra a pressão da sua torcida.

O segundo tempo não fugiu muito do que foi o primeiro. O Vasco no ataque, pouca criatividade e bola cruzada na área. Numa dessas, aos 21, Vegetti se adiantou aos zagueiros e cabeceou para empatar.

O gol animou o time carioca que tentou, ao menos, ganhar a partida. No entanto, apesar de empilhar jogadas de ataque, poucas foram as chances criadas. E a partida se encerrou no empate e com duras vaias da torcida.

Durante o jogo, os torcedores chegaram a xingar o presidente Pedrinho e também pediram para Diniz tirar o zagueiro João Vitor da partida.

Fora da competição internacional, o Vasco volta a se concentrar no Brasileiro. O próximo compromisso é contra o Inter, no domingo, em Porto Alegre.