Maricá recebe festa indígena com presença de Gabriel O Pensador e Sandra de Sá

Nos dias 8, 9 e 10 de agosto de 2025, a Aldeia Mata Verde Bonita, localizada em Maricá (RJ), será palco de uma das mais esperadas celebrações culturais do ano. A Festa da Aldeia Mata Verde Bonita promete encantar o público com uma rica programação que valoriza a arte, os saberes e a espiritualidade dos povos originários, marcando um novo capítulo na história da cultura indígena no Estado do Rio de Janeiro.

Com entrada gratuita, a programação incluirá apresentações musicais indígenas e populares, oficinas, rodas de conversa, feiras de artesanato, gastronomia ancestral, rituais sagrados e momentos de celebração abertos ao público. A festa também contará com shows de Sandra de Sá e Gabriel, o Pensador, dois grandes nomes da música brasileira que apoiam e fortalecem o movimento de valorização da cultura indígena e da diversidade.

Leia também:

PM prende suspeitos de tráfico e foragido da Justiça em Maricá

Shopping em Niterói promove feira de adoção pet neste sábado (26)

O evento celebra a conquista de 21 projetos aprovados pela Lei Aldir Blanc, em parceria com o Instituto Terra do Saber, que garantiram o fomento necessário para realizar uma festa grandiosa, com atrações locais e nacionais.

Mais do que um evento festivo, a Festa da Aldeia Mata Verde Bonita é um espaço de resistência, memória e pertencimento. Uma oportunidade para o público vivenciar a força da cultura viva dos povos originários, promovendo diálogo, respeito e visibilidade.

Serviço:

Festa da Aldeia Mata Verde Bonita

Data: 08 a 10 de agosto de 2025

Local: Avenida Abelardo Bueno s/n – São José do Imbassaí

Transporte gratuito: Ônibus partindo da entrada de São José do Imbassaí

Das 10 até 18h - de hora em hora

Das 18h30 até 0h - 30 em 30 minutos

Programação completa em @aldeia_mata_verde_bonita