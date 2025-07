PM prende suspeitos de tráfico e foragido da Justiça em Maricá

A Polícia Militar realizou duas ações distintas no bairro de Inoã, em Maricá, que resultaram na prisão de três homens. Dois por tráfico de drogas e um por homicídio. Na primeira ocorrência, registrada à tarde na comunidade conhecida como Risca Faca, policiais do 12º BPM (Niterói), flagraram dois homens comercializando entorpecentes. Ao notarem a presença da guarnição, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos após cerco.

Com eles, de 32 e 18 anos, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com 12 munições, 320 invólucros de maconha, 270 pinos de cocaína, 170 pedras de crack, 57 invólucros de skank e dois radiotransmissores. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).

Material apreendido com os suspeitos incluía pistola 9mm, mais de 800 porções de drogas e radiotransmissores usados pelo tráfico | Foto: Divulgação

Foragido

Na madrugada do mesmo dia, uma guarnição do Patamo da 6ª Cia abordou um veículo na Rodovia RJ-106, próximo à passarela de Inoã. O motorista, de 32 anos, foi identificado como foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, expedido pela 3ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele também possui antecedentes por estelionato, lesão corporal, furto e ameaça. A ocorrência foi registrada em Maricá.