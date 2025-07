Shopping em Niterói promove feira de adoção pet neste sábado (26)

Neste sábado (26), o Shopping Bay Market abre suas portas para uma causa muito especial: a feira de adoção "Adote um AuMigo no Bay". A ação, em parceria com a ONG Leve um Anjo para Casa, será realizada das 11h às 16h no 1º piso, em frente às Lojas Americanas.

A campanha visa encontrar lares amorosos e responsáveis para os animais, além de promover a conscientização sobre a importância da adoção e dos cuidados essenciais para garantir o bem-estar dos pets. O evento é uma ótima oportunidade para quem deseja acolher um novo amigo de quatro patas e apoiar a causa animal.

Um Companheiro para a Vida Toda

Serão 40 animais, entre cães e gatos, disponíveis para adoção. E para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, identidade, cpf e comprovante de residência, além de responder um questionário, assinar o termo de adoção e o principal: ter muito amor para dar.

Serviço:

Feira de Adoção Pet "Adote um AuMigo no Bay"

Data: Sábado, 26 de julho

Horário: 11h às 16h.

Local: 1º piso do Bay Market, em frente às Lojas Americanas