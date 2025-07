Homenagem: Prefeitura do Rio instala placas e batiza trajeto de megablocos como ‘Circuito Preta Gil’

Ao menos duas placas foram instaladas pelo município ao longo do percurso dos megablocos - Foto: Reprodução/redes sociais/Eduardo Paes

Ao menos duas placas foram instaladas pelo município ao longo do percurso dos megablocos - Foto: Reprodução/redes sociais/Eduardo Paes

A Prefeitura do Rio de Janeiro oficializou, na noite desta quinta-feira (24), a homenagem da cidade para Preta Gil. A instalação das placas que dizem: ‘Circuito Preta Gil’, indicam o trajeto dos megablocos de Carnaval no Centro da cidade.

Uma placa foi instalada na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro, marcando o reconhecimento à cantora, que desfilou por mais de duas décadas no local e se tornou símbolo da folia carioca. Ao menos duas placas foram instaladas pelo município ao longo do percurso dos megablocos.

Leia também

São Gonçalo tem mais um final de semana com cinema gratuito

Sesc São Gonçalo recebe "América Negra", de Wanderson Lemos, no Julho das Pretas



O decreto que oficializa a homenagem foi publicado no Diário Oficial do Município na última terça-feira (22) pelo prefeito Eduardo Paes (PSD).

Na justificativa do decreto, Paes destacou a importância de Preta Gil para o carnaval de rua da cidade.

“Considerando a participação decisiva de Preta Gil na retomada do carnaval de rua no Centro do Rio, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano de cidadania cultural”, escreveu o prefeito.

Nesta quinta-feira (24), o prefeito publicou através do X, a imagem das placas e uma legenda que dizia: “Amanhã nos despedimos de Preta Gil, mas ela vai permanecer viva na memória de todos nós”.