São Gonçalo tem mais um final de semana com cinema gratuito

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo realiza mais uma ação de incentivo ao acesso à cultura com a realização do projeto I Cinera, que promoverá sessões gratuitas de cinema em praças e espaços públicos do município. A iniciativa foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo e tem como principal objetivo democratizar o acesso à cultura por meio do audiovisual.

O projeto acontece neste final de semana, no sábado (26) e domingo (27), sempre a partir das 16h30, com entrada franca e distribuição gratuita de pipoca. A proposta é transformar espaços públicos em verdadeiras salas de cinema ao ar livre, oferecendo lazer e cultura para toda a família.

Entre os filmes que serão exibidos neste final de semana, no sábado, “Baile”, “Piper” e “Historietas Assombradas (Para Crianças Malcriadas)” e no domingo, “Os Olhos de Cecília”, “Bao” e “Ewé de Òsányn: O Segredo das Folhas”.

Confira a programação:

-26/7 (sábado): Praça do Coroado

-28/7 (domingo): Praça do Bandeirantes